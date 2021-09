El gusano loco otra vez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jueves 9 se cumplirán 65 años de la partida de Wimpi. Con pasión de humorista filósofo escribió para El Plata de Ramírez, la Carve de los Fontaina y la Radio El Mundo de los Haynes. Fue un educador sin más aula que las esquinas y el éter.

A muchos su nombre no les dice nada. Pero en un Uruguay que homenajea a Rodó y analiza a Vaz Ferreira pero los reduce a cenáculos, sin integrarlos a la cultura popular que ellos soñaron enriquecer, ¿qué hay de extraño en haber olvidado a Wimpi, que hizo letras y filosofía sin galardones ni posgrados, escribiendo en Remington para la gente y no para eruditos?



Tengo razones personales para no olvidarlo, y lo personal vale porque es el punto de partida, la sede del juicio y el punto de reencuentro con el ser.



Cursaba uno primer año de Facultad -oyendo a Aréchaga y Del Campo- cuando me lo presentó Emidio Riverón, que alimentaba con payadores la Radio Solís de Washington y Enrique Beltrán. Wimpi me invitó a su casa, calle Sucre. Allí le escuché frases inolvidables: “La vida no es ni solo cómica ni solo trágica, pero siempre es seria”. En su biblioteca, por primera vez vi tomos gruesos de Dilthey, que alzaba la autonomía del espíritu y la cultura frente a los materialismos positivistas, con ideas que resonaban en Croce y en Gadamer. Ahí empecé a entender cuán profundos eran los cimientos con los que Wimpi había deslizado en la Carve que la ciencia explicaría cada vez mejor el rosal, pero no podría nunca explicar la gracia de la rosa.



Aquel señor Arthur N. García integraba una pléyade de periodistas que eran escritores con sueños. Flechero Tell -glosador-, Ovidio Fernández Ríos -poeta-, Isidro Mas de Ayala -psiquiatra y notero costumbrista- disponían de muchos menos datos que los que cualquier celular coloca a tiro hoy, pero amasaban reflexiones cuyo horizonte valorativo era mucho más ancho y comprometedor que el actual. Hoy tenemos al instante, con patético realismo, la crónica criminal de cualquier rincón del mundo, pero se nos escapa lo universal humano del prójimo, que entre formalidades, agendas y zoom está cada vez más distante y maltratado.



Capaz de sintetizar la idea central de un filósofo en tres frases accesibles a su público, Wimpi perteneció a una época en que al Uruguay no lo había engatusado la separación entre intelectuales y pueblo.



Era un Uruguay que en el aula y en la casa llamaba a empujar el pensamiento, en misión abierta y solidaria en bien de todos. Un Uruguay que llamaba a combatir la pobreza con esfuerzo personal, a partir de mínimos colectivamente asegurados.



Para ese país Wimpi escribió que “hace millones de años” en una “colonia reptante apareció un gusano rebelde. Se sintió incómodo en el sitio que a los otros les satisfacía, y se apartó de ellos. Sin duda habría querido que lo siguieran. Pero lo dejaron solo. Era el gusano loco. De él -fundador de la libertad sobre la Tierra- se valió la Naturaleza para culminar su obra en la gracia del sentimiento y en el milagro de la idea”.



Hoy estamos colonizados por materialismos, intolerancias y relativismos que nos aprisionan, mientras lo universal humano nos interpela.



La conciencia vuelve por sus fueros. Nos llama a hacer la historia como lo que debe ser: pensamiento y acción.



Y a punta de decepciones y esperanzas, ese latido elemental de Wimpi vuelve a llamar a su admirado Unamuno para recordar que la humana locura es, en realidad, divina cordura.