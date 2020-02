Recuerdos y advertencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 10 de enero se cumplió un siglo de la entrada en vigencia del, para darle su nombre completo, Tratado de Paz entre las potencias Aliadas (Francia, Gran Bretaña, Italia y los Estado Unidos ) y Asociadas y Alemania suscrito en Versalles el 28 de junio de 1919.

Las potencias asociadas incluyeron a nuestro país.



Las hostilidades habían comenzado casi exactamente cuatro años antes.



El heredero de la Corona del Imperio Austro-Húngaro, Francisco Fernando de Austria, y su esposa, fueron asesinados por terroristas serbios, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914. El Imperio Austro-Húngaro le declaró la guerra a Serbia el 28 de julio. Este hecho activó una formidable estructura de alianzas que habían tejido las potencias europeas en las décadas anteriores. El Imperio Alemán le declaró la guerra al Imperio Ruso, el 1° de agosto siguiente, y a Francia, el 3 de agosto. Ese día, y como parte del Plan Schlieffen, Alemania invadió Bélgica. El Reino Unido presentó un ultimátum a Alemania exigiéndole que retirase sus tropas de Bélgica inmediatamente. No hubo respuesta de Berlín. Londres declaró la guerra el 4 de agosto.



Existe una animada discusión sobre las causas del conflicto. Las opiniones abarcan desde quienes opinan que los líderes de las grandes potencias se comportaron como sonámbulos y se arrojaron a la guerra sin pensarlo realmente, hasta los que consideran que fue el producto de un frío (aunque mal fundado) cálculo político del Kaiser alemán.



Para 1918, las Potencias Centrales (Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria) estaban agotados. Sus fuerzas armadas habían sido derrotadas en el campo de batalla y sus sociedades asfixiadas por el bloqueo impuesto por los Aliados.



El Imperio Alemán pidió un armisticio que comenzó el 11 de noviembre de 1918.



Las negociaciones para los acuerdos de paz produjeron cuatro tratados: Tratado de Versalles con Alemania (que era una república desde el 9 de noviembre de 1918), suscrito el 28 de junio de 1919; Tratado de Saint Germain con Austria (10 de septiembre de 1919); Tratado de Trianon con Hungría (4 de junio de 1920); y Tratado de Sevrés con el Imperio Otomano (10 de agosto, 1920). Este último acuerdo fue revisado por el Tratado de Lausana de julio de 1923.



Los acuerdos cambiaron sustancialmente el mapa y la organización política de Europa, pero no establecieron una paz duradera. Apenas lograron, como previó Foch, una tregua de veinte años.



Quizás, el principal contratiempo fue el cambio en la posición de los Estados Unidos. El presidente Wilson tuvo una participación en los acontecimientos políticos en el último año de la guerra y en las negociaciones de París para los tratados.



Pero, luego de su retorno a Washington, no pudo derrotar la fuerte tendencia aislacionista que predominaba en el Congreso de su país, especialmente en el Senado. Como resultado, los Estados Unidos no suscribieron el Tratado de Versalles. Ello significó, además, que esta potencia no apoyase el proyecto de una Liga de las Naciones.



El hecho es que una generación de jóvenes en Europa fue a la guerra alegremente, entre flores, cantos y celebraciones patrióticas, confiando en que todo habría terminado para la siguiente Navidad. No fue así y las consecuencias de ese desastre llegan a nuestros tiempos.