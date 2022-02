El verdadero problema

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El principio de no intervención en tiene como uno de sus fundamentos de partida la Carta de las Naciones Unidas. Esta reitera el principio de de igualdad soberana de todos los Estados y establece que “los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir

a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas“.



Aquel principio fue desarrollado en la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados aprobada en 1970 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea se declaró “Convencida de que el estricto cumplimiento por los Estados de la obligación de no intervenir en los asuntos internos de cualquier otro Estado es condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones” y proclamó como principio “La obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta”.



Pero, no es un principio absoluto. Como señaló Arbuet, debe interpretarse dentro del marco más amplio del Derecho Internacional. Así, la Carta de las Naciones Unidas establece que “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta”. Pero, agrega, este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII, referente a las acciones en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión.



En nuestra región, la Carta de la OEA declara, o reafirma, que todo Estado “tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado” y también reafirma, entre otros, el principio de que el “orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional“.



La comunidad internacional reconoce la interdependencia que existe entre el respeto a los Derechos Humanos y la paz y la seguridad internacional.



La Declaración Universal de los Derechos Humanos (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948) afirma que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. El texto asocia la tutela de los Derechos Humanos con la “paz en el mundo”. Los autores habían conocido por dura experiencia las consecuencias que puede llegar a tener el predominio en un país de un régimen fundado en la violación sistemática de los Derechos Humanos.



Los Estados, en el ejercicio de su soberanía, firman tratados para tutelar los Derechos Humanos y no pueden legítimamente invocar el principio de no intervención para evadir su obligación de “fiel cumplimiento” de esos acuerdos internacionales de los que son parte.



Las normas están. El verdadero problema es político.