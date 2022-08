Ingrediente clave

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Junta de Comerciantes y Hacendados de Montevideo se reunió el 23 de marzo de 1810, en una de las salas del Cabildo, para escuchar la lectura de una memoria redactada por el Juez Diputado interino, sobre una serie de asuntos que requerían su urgente atención.

Era un momento clave. En el medio lustro anterior habían tenido lugar las invasiones inglesas, Montevideo había enfrentado a Buenos Aires en la Junta de 1808, y la mayor parte del territorio español había sido ocupado por el invasor francés. Dos meses después se desencadenaría la revolución de Mayo.

Esa mañana de marzo, las decenas de personas del comercio, hacendados y armadores montevideanos finalmente hicieron silencio y el Escribano del Cabildo comenzó a leer, “en voz alta y clara e inteligible, un papel instructivo que tenía Su Merced sobre la mesa”.



“Señores, dijo, habitamos un Pueblo naciente, pero tan feliz o tan nervioso que aún en la infancia presenta a veces los esfuerzos de un gigante. El no tienes artes, no tiene industria, su agricultura camina torpemente por entre espinas y peñascos a ser un día lo que no puede saber nadie, pues en la incertidumbre de sus direcciones es imposible afianzar un cálculo, pero con todo Montevideo merece ya el título de Ciudad Comerciante, es una plaza fuerte, es el mejor Puerto del Río de la Plata, es la cabeza de un gran partido, es el centro en que se reúnen los principales habitantes de lo más envidiable de nuestra campaña, Montevideo S. S. es, por decirlo pronto, un pueblo importante. La naturaleza lo ha dispuesto y a pesar de cuanto trabaje la emulación, se tocará en aquel punto de grandeza a que está destinado.”

Y concluyó: “La naturaleza lo ha dispuesto y a pesar de cuanto trabaje la emulación, se tocará en aquel punto de grandeza a que está destinado.” No es necesario aclarar quienes eran los que pretendían emular a Montevideo. Pero, advirtió el Juez Diputado, quienes intentasen menoscabar la posición del puerto de Montevideo siempre tropezarían con “el punto de grandeza” que era su posición geográfica y la mayor profundidad relativa de sus aguas.



Las cualidades de Ciudad Comerciante y de “mejor Puerto del Río de la Plata” estaban estrechamente vinculadas entre sí. Las tres primeras preocupaciones que luego se enumeran en la memoria tenían que ver con la navegación y el puerto: la construcción de un nuevo muelle (lo que hoy llamaríamos infraestructura portuaria); las ayudas para la navegación segura del río y en el puerto; y la ordenación del trabajo y los servicios portuarios (como los carretilleros y los estibadores).



Cuando pensamos en un puerto, lo primero que nos viene a la mente son barcos, muelles, canales y equipos. Pero, estos elementos, con toda su importancia, son cosas. Son objetos inanimados. Lo que los crea, les da vida y dirección es la inteligencia y la actividad humana. Y esto no se compra, se cristaliza en una labor de décadas.



La clave del desarrollo del puerto de Montevideo ha sido su comunidad marítima y portuaria que se remonta al siglo XVIII y que, con los inevitables cambios, ha persistido y contribuido al progreso de nuestro país.



Uno de los protagonistas de esa comunidad es el Cennave, el Centro de Navegación, que cumple 106 años, más de la mitad de la vida independiente de nuestro país.