Las excusas de Putin

El presidente ruso intenta justificar la agresión contra Ucrania con una variedad de excusas:



Los ucranianos habrían iniciado un genocidio contra los habitantes de ascendencia rusa en de dos provincias ubicadas en la parte oriental del país (Lugansk y Donetsk), dominadas por milicias dirigidas por aquella potencia; Rusia, en su infinita bondad, se siente obligada a intervenir para liberar a al agobiado pueblo ucraniano de una oligarquía de nazis (lo que llama la atención porque el presidente ucraniano, Zelenski, es judío); se consideraba con el derecho de invadir a su vecino para evitar que ingrese a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); y sus tropas en Ucrania habrían encontrado indicios de un programa de armas biológicos.



Todo humo.



Putin, es justo reconocerlo, ha explicado claramente su verdadera intención, que se reduce a una especie de pan-eslavismo nostálgico y la idea fija de que Ucrania no tiene derecho a existir como un Estado soberano y debe convertirse en un vasallo de Rusia.



Para completar ese batiburrillo de mentiras y verdades a medias, ahora se sumó el patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia Ortodoxa Rusa, quien opinó que en Ucrania se había producido una violación de la Ley de Dios y que ello le daba a Putin licencia divina para emprender hostilidades contra ese país.



Sería tedioso responder a todas esas alegaciones. Baste señalar, por ejemplo, que ningún organismo internacional ha confirmado independientemente la presencia de armas biológicas. En cualquier caso, esa excusa ya la conocemos. Recordemos los intentos del presidente George W. Bush de justificar la invasión de Irak en 2003, otro desastre, cuando afirmó que este país tenía armas de destrucción masiva. Que luego se comprobó, no existían.



Tampoco es convincente el argumento de que el ingreso de Ucrania a la OTAN representaría una amenaza para la seguridad de Rusia.



La OTAN es una alianza defensiva regional creada por un tratado multilateral de la cual son parte un amplio grupo de países del Atlántico Norte y de la Europa Central. Aunque también hay varios países que han elegido no ser miembros de ella: Suecia, Finlandia, Austria y Suiza (tres de estos países son miembros de la Unión Europea). El objetivo principal de la alianza fue frenar la expansión de la Unión Soviética. Cada país de esa región tiene el derecho de decidir, en ejercicio de su soberanía, si pide incorporarse a la OTAN y esta resolverá si lo acepta o no.



La agresión rusa a Ucrania demuestra, con hechos, quien amenaza a quien en Europa.

Es más, en estos días el presidente ucraniano declaró que renunciaba a esa posibilidad. Pero ello no ha hecho que Rusia detenga su campaña de muerte y destrucción. En un mes han emigrado más de tres millones de ucranianos.



En cualquier caso, si Rusia se siente amenazada por la cercanía de un país miembro de la OTAN, es igualmente cierto que los países más próximos a esa potencia también se sienten amenazados, y con buenos motivos, por la vecindad de Rusia.



¿Por qué los países parte de la esfera de influencia de la URSS y que pertenecieron al Pacto de Varsovia (como, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa y Rumania) se ampararon bajo el escudo de la OTAN? ¿Por qué las tres Repúblicas Bálticas no parecen estar ansiosas de volver a su pasado en la URSS?



La realidad es que es Rusia la implacable agresora que reduce Ucrania a escombros.