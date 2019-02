No aclare...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 30 de enero, México y Uruguay anunciaron que habían resuelto organizar una conferencia internacional con el fin de sentar las bases para establecer un nuevo mecanismo de diálogo con la inclusión de todas las fuerzas venezolanas.

El documento comenzaba con la poco feliz afirmación de que los dos países tenían una “posición neutral” frente a Venezuela. Uno de los resultados del desarrollo del Derecho Internacional Humanitario es que los gobiernos tienen el deber de no permanecer neutrales entre los violadores de Derechos Humanos y sus víctimas.



El documento también dice que si bien ambos habían adoptado una posición de no intervención, a la vez habían externado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. El principio de no que intervención no se aplica en el caso de las violaciones de los Derechos Humanos.



La conferencia fue convocada para el jueves 7 de febrero, en Montevideo.



Pero, el 6 de febrero, el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo y su par mejicano, propusieron algo diferente: el Mecanismo de Montevideo formado por esos dos países y por Caricom. Su objetivo sería ponerse “como una alternativa pacífica y democrática que privilegia el diálogo y la paz, para fomentar las condiciones necesarias para una solución integral, comprehensiva y duradera”.



La inclusión de los países de Caricom plantea dudas. Varios de ellos son socios de Venezuela en Petrocaribe. Algunos apoyan sistemáticamente a Maduro en el seno de la OEA.



En cualquier caso es difícil concebir como el país que habría de servir de sede a la reunión convocada por el mismo a fines de enero, haya propuesto, el día antes de esa reunión, un mecanismo alternativo con otras contrapartes para un propósito similar.



El Grupo Internacional de Contacto, se reunió en la Torre Ejecutiva y aprobó una declaración acordada por los siguientes miembros: Uruguay, Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido.



Esos países consideraron que “Para que Venezuela pueda superar la presente crisis, es crucial restaurar la plena democracia, el estado de derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional”.



Destacaron que deben respetarse las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los venezolanos. Deploraron “los muertos y heridos causados por el excesivo uso de la fuerza” y subrayaron que el uso de la violencia no es nunca una solución”.



También se “discutió sobre como el Grupo podría ayudar para encontrar un camino pacífico que pueda conducir a la celebración de nuevas elecciones Presidenciales con todas las condiciones y garantías necesarias en conformidad con la Constitución”.



Parecía que el gobierno uruguayo, finalmente, había comprendido la gravedad de la situación y se había resuelto a hacer algo efectivo para conseguir que los venezolanos, como dice el comunicado del Grupo, encuentren una resolución “propiamente venezolana de la crisis excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo a la Constitución venezolana”.



Claro, luego vinieron las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores que nos recordaron aquello de: “no aclare que oscurece”.