La vecina orilla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Argentina está muy cerca nuestro; en la historia y la geografía, en el trasiego de personas y de noticias. Espanta la dedicación con que ese país se destroza a sí mismo. Es grave la incapacidad de algunos orientales en aprender de esos errores.



Unos años atrás nos espantó la ferocidad en el enfrentamiento armado: el frío asesinato del Gral. Aramburu y los 30.000 desaparecidos. Hoy nos espanta el enfrentamiento ciego entre gobierno y oposición y la lucha interna del gobierno, Presidente contra la Vice.

No importa la palabra dada ni la fidelidad prometida. Alberto Fernandez había denostado a Cristina Kirchner pero luego aceptó ser llevado a la Presidencia por ella, que se puso de Vice. La señora era una porquería, la señora es la salvación. Es el mismo Fernandez que ordena una cuarentena obligatoria pero él no se priva de festejar cumpleaños con parientes y amigos. Los argentinos se contagian de Covid, el gobierno rechaza las vacunas de Pfizer, manda traer vacunas rusas y se vacuna toda la plana mayor antes que nadie en vacunatorios vip.



La Vicepresidenta, que antes fue Presidenta, está acusada de corrupción y sus colaboradores más cercanos (de ella y de su difunto esposo) fueron procesados y están o estuvieron presos por enriquecimiento ilícito. Quedará para siempre en el anecdotario folklórico aquel Ministro de su gobierno arrojando bolsas de dólares por encima de la tapia del convento en el sigilo de la madrugada. Sobre Cristina misma pesan actualmente acusaciones graves que no se mueven de los cajones porque, a partir de movidas políticas de ella y de su finado marido, terminaron de corromper y esterilizar para siempre el sistema judicial de su país.



La corrupción en la Argentina no solo alcanzó al Poder Judicial. Fueron impulsadas reformas constitucionales para permitir la reelección indefinida de los gobiernos provinciales: con eso pudrieron la política a nivel local fomentando la instalación de regímenes feudales en cada Provincia. El sindicalismo, que ya estaba corrompido, se corrompió más: tenemos, en la ladera del Cerro del Burro, uno de sus dirigentes sindicales cumpliendo arresto domiciliario. Las obras sociales son botín de dirigentes sociales o políticos (peronismo).



La Argentina, en la región de Vaca Muerta, tiene gas y petróleo como para exportar; sin embargo debe importar ambos combustibles, barco tras barco mes tras mes, porque el precio final al consumidor está fijado políticamente y a ese precio las empresas no refinan ni invierten porque cuanto más producen más plata pierden.

Todo eso, que está tan cerca y se puede ver con tanta claridad, no espanta a todos los uruguayos. Unos meses atrás el Frente Amplio contrató un publicista argentino para su campaña del referéndum, el cual creó el slogan “la LUC no es uruguaya”. Un poco antes el Pit-CntI había invitado como orador principal a un sindicalista argentino quien culminó su discurso exhortando a los presentes a “voltear el gobierno de Lacalle Pou”. Ambos casos de argentinismo al mango, importados como apoyo, ponen de manifiesto el coeficiente de despiste presente en algunos dirigentes de la izquierda uruguaya. Una izquierda que antaño supo ser más seria en sus elencos dirigentes (y más recatada en sus patinadas). El ejemplo argentino, su situación actual, indican a dónde va a parar todo eso. Ya tenemos el diario del lunes.