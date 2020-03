Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy es primero de marzo, fecha de la transmisión del mando en Uruguay.

¡Sagrada rutina republicana! Es gran valor adquirido que ello no sea ninguna novedad en nuestro país.



Cuando el cambio de mando coincide con la rotación de partidos -como es el caso- eso está indicando antes que nada y por sobre todas las cosas que, por decisión expresa de los propios orientales, ningún Partido se ha apoderado del gobierno para siempre. En contrapartida y no menos importante, eso también significa que ningún Partido está excluido para siempre. El Uruguay no tiene dueño, políticamente hablando.



Lo que es para siempre es la república y la democracia; en su custodia estamos todos comprometidos, los ganadores de la reciente elección a la par que los perdedores.



Esta transmisión de mando, la que va a tener lugar hoy, contiene una rutina y también una novedad; contiene una renovación en la medida en que, después de tres elecciones consecutivas, con sendos triunfos del Frente Amplio, hoy toma posesión del gobierno otro Partido.



El gobierno que asume va a ser ejercido en forma de coalición, como todos sabemos, pero el jefe de gobierno, el futuro Presidente de la República, va a ser el Dr. Luis Lacalle Pou del Partido Nacional.



El gobierno que hoy asume no surge de la nada, no cae del cielo: es parte de una secuencia histórica, entra a funcionar en el Uruguay tal como este existe hoy, fruto tanto de su pasado inmediato como del pasado lejano; entra a funcionar no en un Uruguay utópico, intemporal y sin antecedentes.



El gobierno que asume hoy va a ser el gobierno de los que ganaron la elección pasada y por igual de los que la perdieron.



Así como existe la continuidad institucional a la que se ha hecho alusión existe también una continuidad cronológica: aquella debe ser respetada y esta transformada según el sentido del resultado electoral.



El gobierno que asume tendrá por delante los problemas del gobierno anterior (los problemas del país durante el gobierno anterior): seguridad pública, educación, reforma del estado, manejo del gasto público, ubicación internacional, etc. Pero a esos mismos problemas el gobierno que asume les habrá de buscar otras soluciones (otras políticas).



El gobierno que se inaugura hoy no solo trae un recambio de personal y de políticas sino también un cambio de lenguaje. Poco se advierte la importancia que tiene -tendrá- ese cambio.



El nuevo lenguaje no será tanto de exigir sino de construir, no será tanto de denunciar como de promover, no será tanto de conservar como de conquistar.



Habrá, sin dudas, (ya está habiendo) una saludable toma de distancia respecto a la declaración rimbombante, sin matices, de solemnidad hueca, sobradora y autocomplaciente, con esa tendencia a la impostura que se había ido instalando tanto en el discurso político como en la comunicación periodística.



Y seguramente habrá buen humor, más sonrisas que crispación, menos compromisos hasta la muerte y más abrazos a la vida.



De todos modos será el tiempo quien dirá cuál y cómo habrá de ser el desarrollo de lo que hoy comienza.