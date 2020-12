Renovación del Directorio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La renovación de las autoridades del Partido Nacional tiene un cronograma pautado: con las elecciones nacionales se elige la Convención y esta elige el nuevo Directorio.

Ese proceso no se ha cumplido aún porque el coronavirus impide la convocatoria presencial a los quinientos convencionales. Esta situación no se puede prolongar: pronto tendremos un nuevo Directorio.



En la larga historia del Partido hubo Directorios que ejercieron la conducción partidaria y otros que no. Herrera dirigió al Partido desde esa silla que actualmente está atornillada a la mesa del Directorio. Yo integré un Directorio votado en 1982 que, bajo la dirección de D. Juan Pivel Devoto y con la integración de las principales figuras partidarias que en ese momento no estaban proscriptas por el régimen, dirigió efectivamente al Partido en aquellos difíciles momentos. El Directorio siguiente fue presidido por Wilson Ferreira, nada menos, y, sin ir tan lejos, el Directorio que presidió Volonté no solo dirigía efectivamente al Partido sino que desde allí se negociaron importantes acuerdos con el gobierno de Sanguinetti, tales como la descentralización y la reforma de la seguridad social, que luego se concretaron en el Parlamento. En otros períodos la integración del Directorio no sustentó una conducción del Partido.



Para que el Directorio sea lo que debe ser habrá de integrarse por dirigentes con peso personal y político, es decir, personas con votos y, además, con una visión política clara y reconocida. En atención a estos criterios y en sintonía con los datos que arrojó la última elección, se desprende que deberían integrar el nuevo Directorio los senadores y diputados más prominentes, no menos de tres intendentes del interior, donde el Partido ha mostrado un respaldo sólido, y Laura Raffo por Montevideo.



Cuando el Partido gana las elecciones se produce una absorción de parte del gobierno. Se trata de una dinámica natural y lógica pero no es una fatalidad a la que haya que resignarse. La función de gobernar y la de dirigir el Partido son distintas y se deben complementar sin interferencias. El gobierno tiene una tarea para cinco años; el horizonte del Partido es más largo. Una cosa -muy importante- es gobernar y gobernar bien: otra cosa es la aspiración a transformar el país. Le cabe al Partido mantener la continuidad histórica, la llama de un ideal sostenido a través de generaciones, la interpretación política de lo que Pivel llamaba el Uruguay esencial.



El sistema político uruguayo es un sistema de partidos; los actores políticos de fondo no han sido dirigentes o caudillos personales: han sido los partidos. Es bueno que así sea: eso le da continuidad a la vida cívica del país. Por otra parte ya se sabe que la construcción o la renovación de las sociedades siempre se da primero y antes que nada en el imaginario social: la vida política de un país es una confrontación de relatos (cuando deje de ser así quedará en manos de los publicistas y los asesores de imagen). El lugar natural de resignificación permanente del relato político del Partido Nacional es el Directorio.



El nuevo Directorio que habrá de surgir de la nueva Convención tendrá que ser reflejo de lo que el Partido es electoral y territorialmente, integrando a la conducción partidaria a los hombres y mujeres que han comprendido mejor lo que hoy es ser blanco y lo han sabido transmitir a la ciudadanía con éxito comprobado.