Alzaron las cintas, partieron los pingos y está por delante todo el tiro de cinco años.

El equipo es competente, el ánimo y el compromiso fenomenales. Como es natural, el nuevo gobierno enfrentará problemas. Son los problemas del país; todos los conocemos, se ha hablado de ellos a lo largo de toda la campaña electoral: seguridad, educación, economía, etc. Pero además de tener que encarar los problemas del país el nuevo gobierno tiene por delante problemas del propio gobierno. De los anteriores, que son los principales, se tiene clara conciencia, de estos otros no tanto.



Los problemas o las complicaciones propias del gobierno son de dos órdenes: internos y externos. Los problemas internos están vinculados a la coalición. Esta es una nueva forma de gobernar que surge desde una contabilidad electoral pero que el Presidente Lacalle Pou ha tomado no como una calamidad sino como forma de acompañar lúcida y positivamente a un país cuya fisonomía política ha mostrado un evidente cambio. (Quien no haya visto este cambio está políticamente ciego).



La mayoría de los politólogos y comentaristas políticos ubica (y pronostica) la máxima complicación para la coalición en Cabildo Abierto. Están mirando mal. Cabildo Abierto va a producir una cantidad de complicaciones involuntarias como consecuencia de la inexperiencia de la mayoría de sus integrantes pero no va a complicar nada voluntariamente. El futuro de este novel partido -y Manini está programándolo- se vería comprometido si por su culpa fracasa esta coalición y, en cambio, ese futuro le lucirá más despejado si la coalición marcha bien y termina bien.



Las mayores complicaciones internas a la marcha del gobierno no serán involuntarias sino todo lo contrario y provendrán del Partido Colorado. Talvi, ganador claro en la interna y habilitado sobre esa base para ser la cabeza del Partido Colorado, inexplicablemente se va a la Cancillería y le deja el comando del Partido a Sanguinetti. Nadie duda de la habilidad política de Julio María y nadie podrá sorprenderse de que, habiendo recuperado el control del Partido Colorado, no procure desde allí controlar la coalición de gobierno. Esto generará complicaciones.



Las complicaciones externas para el nuevo gobierno provendrán, naturalmente, desde el Frente Amplio. La prensa y los analistas anticipan una oposición sistemática y envenenada. Creo que se equivocan. Es esperable un tipo de reacción hepática y biliar desde ciertos sectores y personajes del Frente -los desplazados- pero las mayores complicaciones provendrán del desorden, la desorientación y la incoherencia en el seno de ese voluminoso partido que ha quedado sin cabeza ¿Con quién puede conversar-transar el gobierno? ¿Quién puede dar garantías de que responde por todo el Frente? Según Botinelli (Radio Nacional 15-1-20) “El Frente no solo no ha hecho un auto análisis sino que tampoco procesó una renovación, no necesariamente biológica, sino de propuestas, valores y proyecto cultural”.



También complicará al gobierno que el Frente Amplio, encontrándose en minoría en el Parlamento, se desentienda de su actuación en ese ámbito donde ya no tiene la ventaja y la facilidad del número como antes y se dirija a operar en otro ámbito donde todavía tiene facilidades, como es el caso del ámbito sindical.



Estas son, a mi juicio, las complicaciones políticas, internas y externas, que se le presentarán al nuevo gobierno: no las que andan repitiendo por ahí.