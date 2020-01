¿Qué pasó (1)?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La atención del Uruguay está hoy cautivada por lo que viene, por el próximo gobierno que se instalará en marzo.

Es natural. Sin embrago me parece necesario dedicar una serie de artículos a reflexionar no sobre lo que vendrá sino sobre lo que pasó, es decir, sobre las elecciones, episodio que ha quedado atrás, muy comentado pero poco profundizado.



En toda instancia electoral hay un ganador y un perdedor. Grosso modo, esta vez el ganador fue el Partido Nacional y el perdedor fue el Frente Amplio. Es de adecuada sensatez que los que ganaron se pregunten por qué ganaron y los que perdieron se pregunten por qué perdieron.



Las preguntas que nos podemos hacer los que ganamos no son acuciantes: ya ganamos (aunque sería muy bueno no olvidar por qué ganamos, qué cosas se hicieron bien, y no abandonarlas por el camino). Pero para quienes perdieron la pregunta es mucho más acuciante ¿cuáles fueron las causas o los motivos de la derrota? Tema de suma importancia para el Frente Amplio pero también, como se verá, de interés para todos por lo que ese episodio refleja o enseña del Uruguay.



El aspecto más resonante de la última elección nacional no es el crecimiento de quien ganó; el Partido Nacional no creció: votó más o menos en su nivel histórico. Lo más resonante de esta elección fue la merma electoral del Frente Amplio. Profundizar un poco en este aspecto no solo es conveniente para el Frente Amplio sino para cualquier propósito de interpretación y análisis nacional. ¿Qué pasó en el Uruguay para que el Partido político más numeroso y de mayor proyección en lo cultural, lo sindical y la confección y manejo del universo simbólico nacional haya perdido tantos votos y la elección?



Pero es necesario advertir que se trata de una derrota que, como bien comentó Bottinelli, no refiere solo a esta elección. Bottinelli explicó, con profusión de cifras, porcentajes y demás, que el Frente Amplio no tiene que preguntarse por qué perdió esta elección sino por qué viene perdiendo votos desde el primer triunfo de Vázquez hasta ahora.



El Frente Amplio probablemente hará una autocrítica menuda: que el candidato cometió errores, que la Vice, que la campaña arrancó tarde, que no supieron comunicar los logros, etc. etc. Todo eso no son más que adyacencias y detalles. La pregunta de fondo sobre la derrota del Frente, la que deberíamos hacernos todos, ganadores y perdedores porque trae indicaciones valiosas sobre qué es el Uruguay, refiere a elementos sustantivos sobre las causas que llevaron al Partido más poderoso, el que debería tener asegurada una larga hegemonía sobe la sociedad y muchos períodos de gobierno, haya empezado a perder votos ya desde su primera victoria electoral. Dicho de otro modo: hay que preguntarse por qué empezó a desenamorar la propia noche de bodas (aunque con tanto festejo nadie se dio cuenta).



Lo que a todo el Uruguay le interesa meditar es el pausado pero sostenido desencanto de los uruguayos por una propuesta política que los había entusiasmado tanto en su período de crecimiento hacia la conquista del gobierno. Se me termina el espacio, completaré el análisis en siguientes notas, pero no se puede dejar el asunto tan en suspenso. La respuesta está en el uso que hizo el Frente Amplio del poder desde el primer día de su acceso al gobierno. Seguiremos en el análisis de ese ejercicio de poder.