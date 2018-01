Interpretar los hechos

El martes estuve en Durazno. Fui autoconvocado (como todos los demás). Fuimos una multitud. Lo que allí sucedió ya ha sido recogido e informado por todos los medios. Quiero encaminar esta reflexión hacia una interpretación política.

Las evoluciones de una sociedad, los pasos que toma su gente, no se producen a los saltos o de forma intempestiva: van madurando y tienen una coherencia, no siempre fácil de interpretar. Los movimientos actuales del agro uruguayo obedecen a causas económicas, naturalmente, pero su impulso tiene un componente político. No es partidario, pero es claramente político y es parte de un proceso mayor y más amplio. Se trata de un impulso que responde, desde su estrépito desordenado, al proceso de desintegración del Uruguay frentista; en otros escritos lo he expresado como el menguante del Frente Amplio y la apertura de otra fase política en el país.

La forma en que reaccionaron a la convocatoria, tanto el gobierno como el Frente Amplio, muestra un colosal desencuentro con el país real. Aquel partido político que, en un momento dado supo encontrar y manejar una singular sintonía con la gran mayoría del país, sus sentimientos y aspiraciones, ahora exhibe desconexión, tiene una visible dificultad para interpretar lo que se mueve en el país. Se muestra perdido, irritado, y en sus reacciones de enojo se confunde cada vez más.

Roballo, Secretario de Presidencia, les dijo, sobrador, a los productores que el Presidente armaba su agenda el 15 de ca-da mes y que quizás Vázquez los podría recibir a fines del mes. Vázquez los tuvo que recibir al día siguiente: ¡ubicado el Secretario! Berterreche, el referente y experto del MPP para el agro, dijo que a Durazno iban arreados por un tuit, con lo cual motivó a muchos más. ¡Habilidoso Berterreche! Vázquez le dijo al sector más eficiente, que son los arroceros, que el asunto estaba en que procuraran mayor productividad. ¡Atinado el Presidente! Miranda y las autoridades del Frente Amplio están organizando para principios de febrero una contramanifestación. Con eso se autodesignan y se colocan enfrentados al campo, descartando definitivamente tener presencia y peso, abandonando en consecuencia los pocos votos que allí les quedaban.

Estas son reacciones de derrota, los golpes ciegos de un gigante desorientado que en su nerviosismo solo atina a perder más apoyos; un gigante tan desnorteado que se vuelve hacia su viejo encantamiento por la música y letra de "a desalambrar", expresión cabal de mala interpretación de los anhelos y sentimientos del hombre de campo. Quieren creer y hacer creer que el campo está enojado con los planes sociales. El contencioso del campo no es con eso; es con Sendic, De León, Astori, Agazzi, Sánchez, el remate trucho de los aviones de Pluna, la festichola de Ancap y los mil millones perdidos, el Fondes para los amigos, las mentiras preelectorales de Vázquez de que no habría aumento de impuestos, el histrionismo bamboleante de Mujica y todo lo que el agro tiene que pagar con su trabajo sin culpa ni responsabilidad alguna. La gente del campo (y toda la gente) no está dispuesta a pagar en silencio las cuentas que le dejaron esos señores.

Eso es lo que expresó la gente en Durazno. Y se sintió alegre al expresarlo —a pesar de la bronca— porque con el menguante tan evidente del Frente Amplio se está abriendo la posibilidad de algo nuevo, algo que los va a interpretar mejor. A ellos y a todos.