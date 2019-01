Real de Azúa publicó análisis políticos que aún permanecen vigentes. En "Historia Visible, Historia Esotérica" se refiere a núcleos interpretativos de la realidad latinoamericana que se apoyan en la noción de conjura.

Según esa tendencia las dificultades y tropiezos que sufren nuestros pueblos se debe a la acción solapada de fuerzas contrarias y en ningún caso se pueden atribuir a errores o flaqueza de las fuerzas progresistas: "la izquierda radical y la izquierda nacional no han soslayado en sus planteos antiimperialistas el tema de la conjura".

No solo no lo han soslayado sino que aparece y se vocifera por todos lados. Maduro denuncia casi semanalmente la última conjura, pergeñada desde Estados Unidos. Ninguno de los problemas terribles que sufre Venezuela tienen que ver con las políticas económicas de su gobierno, la falta de libertades o el desconocimiento de los pronunciamientos populares que le son adversos.

El PT de Brasil y su jefe Lula se defienden con los mismos argumentos. Hubo un golpe de la derecha que removió a Dilma Rousseff: en Petrobras no pasó nada, los ex Ministros de Economía de Lula y los tesoreros del PT que han sido condenados y están cumpliendo sentencia no figuran en su explicación. Ni las coimas gigantescas y el contubernio económico para la obra pública con las empresas más poderosas tienen cabida en el relato. Agrega Real: "todo escepticismo ante la existencia de conglomerados tan descomunales y duraderos de poder se rechaza como indicio de complicidad con ellos". Acá todos recordamos que el Presidente Vázquez empezó refiriéndose al problema Sendic como un caso de bullying y el Plenario del Frente, por unanimidad, lo defendió del ataque de la derecha.

Vuelvo a Real de Azúa: "las teorías de la conjura y de la historia esotérica le dan al militante, al que se preocupa por eso que en su entorno ocurre, la felicidad de descifrar el revés de la trama, de imputar a la inducción de fuerzas irrefrenables los fracasos que se han sufrido y los que se sospecha que se sufrirán. (…) Parece evidente que si se adhiere a la convicción en la fuerza de esta conjura … la magnitud de cualquier "culpa" (propia) se minimiza hasta la inexistencia. Resulta asimismo claro que, escamoteando el capítulo, ayer oneroso, de las falencias internas y sus causas, no solo queda raída toda postura autocrítica, toda insatisfacción espoleadora, toda comparación entre lo que somos y lo que podemos ser".

El Frente Amplio es una creación política bastante posterior en el tiempo a estos escritos de Real de Azúa pero los reflejos de respuesta que él veía en su tiempo han sido recogidos por la izquierda uruguaya (o nunca dejaron de estar presentes). Termino citando una nota al pie de "Historia Visible Historia Esotérica": "(25) sostenía en Montevideo el técnico chileno Max Neff en entrevista con Marcha (/-IV-67) que contra la convicción de que todo es culpa "de otro", era urgente un "mea culpa" latinoamericano sobre las frivolidades, incapacidades, alienaciones y mediocridades que nos aquejan".

La manifestación más prolongada de este recurso a la conjura, a la que recurrieron fielmente generaciones de frentistas, fue que el desabastecimiento, la libreta de racionamiento y el atraso económico de Cuba era todo atribuible al bloqueo norteamericano; ni Fidel, ni el Che, ni el régimen habían tomado medida alguna que aparejara ese desastre.