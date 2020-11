No bajar los brazos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En las últimas semanas ha recrudecido la amenaza del coronavirus. En realidad no es que haya habido un empuje del virus sino, más bien, un aflojamiento en las precauciones defensivas de parte de la población.

El Uruguay había conseguido, gracias a una conducción acertada del gobierno y de una respuesta sensata de parte de la gente, un resultado aceptable, mucho mejor que en otros países. El virus es el mismo en todos lados; los resultados sanitarios -mejores o peores- son atribuibles a la respuesta humana. Esos resultados diferentes se deben, en primer lugar, a las conducciones de los gobiernos: en el caso de nuestro país los buenos resultados se debieron al respaldo científico de las decisiones políticas. Pero, en segundo lugar, se debieron a la respuesta responsable de la mayoría de los uruguayos. Hubo un pacto social positivo



Dado que el virus no ha cambiado y que la decisión del gobierno y sus asesores científicos tampoco, el deterioro que se está registrando en el aumento diario de casos no puede ser imputado a otra cosa que a un aflojamiento en la conducta de la población. Por eso recojo las palabras del Ministro de Salud Pública exhortando a un nuevo pacto social.



Dijo el Ministro Salinas: “debemos llevar adelante un nuevo pacto social” en el que estemos comprometiéndonos para “ver cómo manejamos ese cambio”. “Hay limitaciones en la movilidad, cuarentena en muchos países, toques de queda que han generado respuestas de la sociedad con reacciones que no se desean. No queremos llegar a ese tipo de medidas sino generar un pacto con la sociedad de que estamos para cuidarnos”.



Creo que asiste razón al Ministro Salinas cuando propone un nuevo pacto social. Hay que cuidar la salud, hay mucha gente golpeada económicamente. El núcleo del pacto no podrá ser un compromiso a solucionar el problema sino a contener los daños y a repartir el esfuerzo.



Justamente en ese sentido -compartir los cuidados y las posteriores estrecheces- he sugerido al Directorio del Partido Nacional que integro que tome la iniciativa de convidar a los Presidentes de los órganos de dirección de todos los partidos a efectuar una presentación conjunta en televisión con una sola y única consigna: cuidémonos unos a otros. Todos los partidos comparten por igual ese propósito. Las diferencias puntuales que puedan haber son de procedimiento: en los asuntos humanos siempre hay variedad de opiniones, pero en cuanto al objetivo de invitar a cuidarnos y cuidar al de al lado no hay dos posturas.



Finalmente, aunque no sea lo central del asunto, me parece obtusa la propuesta de levantar en la Rambla un monumento al Covid-19 tal como ha sido planteada. He visto en Viena el memorial de la peste: quiero decir que conozco antecedentes (del año mil seiscientos y pico). No obstante considero que más apropiado y más justo sería un recordatorio a quienes nos han protegido de la pandemia: al Grupo Asesor Científico Honorario, al Instituto Pasteur, al Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Pero nada grandioso; algo sencillo, sobrio, sobre todo más uruguayo, del tipo de la pequeña estela que se encuentra en Melo, en la subida donde entra la Ruta 8, que “los pobres de Melo” (así se lee al pie) levantaron en honor al médico que los cuidó, el Dr. Juan Ferreira (el padre de Wilson Ferreira Aldunate).