Sí se puede

La campaña electoral había sido exitosa, no solo porque se le había ganado electoralmente al Frente Amplio (que tenía colgada una etiqueta de invencible) sino porque había dejado una expectativa sólida de cosas nuevas.

Después de la campaña electoral venía, como quien dice, la realidad. Había que demostrar en la cancha que la expectativa despertada en la campaña electoral no había sido un espejismo o el resultado de un marketing exitoso: había que gobernar y gobernar bien.



Esa expectativa generada quedó en suspenso a las dos semanas de la asunción del gobierno; con el coronavirus todo cambió. El terreno en el cual se iba a jugar el cumplimiento de los compromisos electorales, (es decir, el terreno donde la ciudadanía estaba esperando la acción), se alteró, la cancha pasó a ser otra. Ha sido en esa nueva cancha, tan inesperada y tan diferente, que el gobierno está demostrando que puede gobernar, que la confianza que le solicitó al pueblo no se ha esfumado por el cambio de circunstancias.



La amenaza sanitaria que se abatió en marzo sobre el Uruguay puso al país ante un desafío desconocido. Toda la población es consciente de ello. Pero hay otro desafío viejo, casi familiar para los uruguayos pero del cual no estamos tan conscientes. El desafío nuevo fue la pandemia, tan extendida que cubre todo el planeta y tan desconocido que aún no tiene tratamiento conocido ni vacuna. El desafío viejo, el que a través de muchos años se ha ido haciendo endémico en esta tierra que otrora tuvo otro temperamento, es el del “no se puede”, “no están dadas las condiciones”. El Uruguay, que en memorables ocasiones supo llevar a cabo hazañas que asombraron a los vecinos, se empezó a poner demandante y quejoso.



El Uruguay del no se puede viene de lejos, de varias generaciones atrás, pero encontró en los gobiernos del Frente Amplio un regazo. Lo buscó y lo encontró: (como diría el paisano, se juntaron el hambre con las ganas de comer) Ese viejo Uruguay en esta pandemia mostró su postura suplicante: no se pueden abrir las escuelas rurales, no se puede empezar con la construcción, no se pueden abrir las aulas de la Universidad… no se puede, no podemos, no están dadas las condiciones. El gobierno, en cambio, tomó todos los recaudos para generar las condiciones en las que se fuera pudiendo y, con serenidad, fue dando pasos, fue pudiendo.



Tengamos en cuenta que ningún gobierno puede hacer todo lo que quiere: solo puede hacer aquello para lo que consigue apoyo de la gente; puede hacer si tiene respaldo político y popular: contra la gente o sin la gente no es posible lograr nada. Este gobierno ha conseguido un gran respaldo; la gente se ha sentido cuidada y las estadísticas de aprobación que circulan son claras. Y hay que tener en cuenta, parafraseando a Ruben Lena, que “la gente no anda mostrando así nomás su amistad”.



Ese respaldo, esas espaldas políticas fuertes y saludables permitirán que este gobierno pueda encarar dos desafíos: pueda pedir tanto los sacrificios que origina hoy la pandemia como los sacrificios necesarios para ir abordando mañana las cosas enquistadas que hay que cambiar. Es decir, dejar atrás el país del no se puede y regenerar un ánimo nacional de sí se puede.



Y cuando dentro de cinco años se entregue el mando este gobierno y el Partido Nacional no van a decir: ahí está lo que nosotros hicimos; van a decir: ahí está el Uruguay otra vez. Y nada más.