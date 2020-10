Errores y delirios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El error es bueno si a partir de su comprensión y de aceptarlo, modificamos el rumbo. Es sano reivindicar la evolución y el cambio continuo en todo ser inteligente, modificar incluso convicciones que alguna vez creyó inmutables.

Debemos además valorar el traspié, como elemento fundamental en el proceso de aprendizaje. Dijo Tomás Edison: “No fracasé; solo descubrí 999 maneras de como no hacer una bombilla”.



El error educa, transforma, obliga a pensar y a corregir el camino. De hecho, el término viene del latín; quiere decir salirse del surco.



Capítulo aparte es aceptar el desacierto; hacerlo obliga a la humildad y es quizás la única vía para integrarse en forma armónica a la realidad. En el mundo empresarial maduro, en Silicon Valley, por ejemplo, se valora mucho que un emprendedor haya tenido uno o varios fracasos. Equivocarnos y admitirlo nos hace humanos y mejores. Todos podemos cometer pifias pero la persistencia e insistencia en las mismas es lo que llega a ser grave y en general muy costoso.



De hecho, todas las consideraciones anteriores y la necesidad de pensar sobre ello surgen de una nota anterior donde mencionamos nuestra perplejidad ante la actitud del gobierno previo, continuando con el Proyecto Gas Sayago durante años, a sabiendas de que al caer Aratirí resultaría un delirio.



En psicopatología se define al delirio como una creencia que se vive con profunda convicción, a pesar de que la evidencia demuestre lo contrario. El tema es que este divagar le costará al contribuyente uruguayo mucho más de doscientos millones de dólares, y me niego a pensar que es cierta la explicación de que se debió a que los trabajadores de Gas Sayago eran mayoritariamente “compañeros”.



Pero el costo no siempre es monetario, a veces es de credibilidad, en personas que ocupan cargos importantes y que por ende, terminan provocando un gasto desmedido para las instituciones.



¿Qué mecanismos primarios actuaron para que una señora ya grande, dijera “Yo vi el título”, si era inexistente? Me resisto a aceptar la explicación que dan algunos sobre que esa persona considera que los uruguayos somos tontos. ¿Qué lleva a un ser a mentir a sabiendas ?



Por otra parte, ¿ qué hace que alguien inteligente, dos veces presidente, que ya tiene un lugar en la historia, busque negar y ocultar lo evidente sobre las actas de algunos interrogatorios militares ? Si la respuesta es que en la búsqueda de mantener el poder todo es válido, me niego a aceptarlo como cierto. ¿Y a un exministro a tratar de explicar lo inexplicable en todos los programas periodísticos?



Además finalizando cada frase con un, “está bien, no”, como recalcando en forma notoria que su respuesta no es convincente, pues o hubo omisión o hubo complicidad. Es imposible la existencia de una tercera alternativa. Quiero pensar y realmente lo creo, que estamos frente a falacias y no sofismas, en este caso.



¿Qué motivó a un personaje como el expresidente José Mujica, a insistir con los planes por él llamados; “velas prendidas al socialismo” cuando todos, absolutamente todos, naufragaron?



¿No sería más fácil, sano y menos oneroso para los contribuyentes, decir “estuve mal”? Reconocer nuestros yerros y evolucionar a partir de ellos aumenta nuestra credibilidad; no la disminuye.