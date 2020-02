Valentín y miles de mariposas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Albert Einstein decía “sólo hay dos formas de vivir la vida: una como si nada fuera un milagro. La otra es hacerlo como si todo fuera un milagro”.

Hace 8 meses Fabián y Cecilia, una joven pareja de uruguayos, se enteraron de que estaban esperando su segundo hijo que llamaron Valentín. Poco después supieron que su bebé tiene hipoplasia de ventrículo izquierdo con insuficiencia tricuspídea. Es decir, no se desarrolló la parte izquierda de su corazón y el lado derecho no funciona correctamente. Dada la complejidad del caso, las posibilidades de sobrevida están en Estados Unidos haciendo una difícil cirugía enseguida después de nacer, y otras dos más adelante. Para ello la familia comenzó una carrera contra reloj para recaudar los fondos necesarios, lo que movilizó a miles de personas. Pero el tiempo pasaba, la cifra estaba todavía lejos y el nacimiento de Valentín cada vez más cerca.



Desde hace varios meses Fundación Corazoncitos tiene planificado mandar un equipo de médicos al Texas Children’s Hospital para capacitarse y traer a nuestro país las mejores prácticas en el tratamiento de niños con cardiopatías congénitas. Capacitación que es posible gracias a la colaboración de miles de uruguayos que apoyaron a la fundación y al contacto del Dr. Roberto Canessa con el hospital, en el que, además, trabaja el Dr. Pablo Motta, anestesista cardiológico uruguayo.



Cuando la historia de Valentín, su corazoncito y familia llegaron al de todos los involucrados, los Dres. Canessa y Motta y la comunidad de uruguayos en Houston comenzaron gestiones en el Texas Children’s Hospital para que pudiera recibir allí su tratamiento, cuya fecha probable de parto, y por ende de su cirugía, casualmente coincide con la estadía de los médicos de Corazoncitos en dicho hospital. Un plan que parecía perfecto salvo por un detalle: los cientos de miles de dólares que separaban este sueño de la realidad.



Pero hace pocos días los padres recibieron la llamada: Valentín recibirá su tratamiento en el hospital de Texas. Los Dres. Motta y Canessa convencieron al hospital de apoyar a la familia, en el marco de la estadía de los médicos de Corazoncitos, en esas fechas, en ese hospital.



En la década del 70’, el matemático estadounidense Edward Norton Lorenz desarrolló la teoría del efecto mariposa, que dice que, si se parte de dos mundos casi idénticos, pero en uno de ellos hay una mariposa aleteando y en el otro no, a largo plazo el mundo con la mariposa y el mundo sin la mariposa acabarán siendo muy diferentes. Esto se da en todos los eventos de la vida: un pequeño cambio puede generar grandes resultados, o como dice Norton “el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York”.



Y esto se debe al efecto multiplicador que tienen acciones que pueden parecer pequeñas, pero que al contagiar a otros e irse sumando, termina generando un efecto infinitamente mayor. Una construcción colectiva capaz de transformar realidades. Y de salvar vidas.



La cadena de favores de miles de uruguayos es lo que hoy le está dando posibilidades al corazoncito de Valentín de latir. Un milagro hecho con aleteos de miles de mariposas, latiendo por un corazoncito.