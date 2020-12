Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No me gustaba Maradona. No es el ídolo que quiero para mis hijos, ni me parecía brillante lo que decía. Recuerdo más su época de decadencia que de gloria. Era un gran jugador de fútbol, pero no me conmovió su muerte.

A pesar de gustarme el fútbol, quizás por no ser argentina, quizás por haber sido muy niña en su época de gloria, miro la desolación mundial por su muerte con cierto desconcierto. Pero hay algo que le tengo que reconocer a Maradona: fue un ídolo cósmico y políticamente incorrecto a la vez, que no es poca cosa hoy en día.



Los tiempos modernos están huérfanos de dioses espirituales que nos guíen, por eso necesitamos más que nunca encontrar referentes (y culpables) en la tierra a quien encomendar nuestro futuro, o asignarles la responsabilidad de lo que pasa. De alguna manera, creemos que cuando encontremos un responsable (para bien o para mal), el problema será más fácil de resolver. Es la base de los populismos que plantean problemas y soluciones sencillas y fáciles de entender, como construir un muro o responsabilizar a los chinos. En otro tiempo nos hubiésemos encomendado a los dioses. Hoy lo hacemos a los “buenos” y “malos” construidos por nosotros mismos.



Es más fácil que entender que los problemas son multicausales, complejos, dependen de demasiados factores y, muchas veces, ni siquiera tienen respuesta. Pero por supuesto, un populista tuitero nos da la solución a todo en un hashtag y nosotros tenemos cada vez menos capacidad crítica para analizarlo. La gente es buena o mala, las cosas están bien o están mal, las formas son correctas o incorrectas, los ídolos son adecuados o no. Ellos nos representan, hasta que nos fallan moralmente: ya no vemos las películas de Woody Allen; Tiger Woods suspende su carrera; tiramos abajo esculturas de héroes patrios, y así podríamos seguir. En lugar de entender que los ídolos son de carne y hueso, con defectos y virtudes, luces y sombras, es más fácil enterrarlos y juzgarlos que combatir el abuso sexual infantil, combatir el narcotráfico o promover los valores en una sociedad.



El resultado es una era del control de la expresión de las emociones en nombre de la “empatía” o la “tolerancia”, para no incomodar o avergonzar a nadie. No está bien visto que una película no tenga personajes negros, gays o trans; que un programa deportivo no tenga una mujer (aunque sea para leer el pronóstico del tiempo); que un comunicado no tenga lenguaje inclusivo; y cientos de prácticas políticamente correctas, como si las personas careciéramos de análisis critico y moral para leer el mensaje más allá, o a pesar de, la forma cómo fue emitido.



“Si en la antigüedad se luchaba por las fronteras y los territorios; si en los siglos XIX y XX la lucha pasó a ser de clases, de grandes bloques ideológicos contra “el mundo libre”, parece que en el siglo XXI la lucha se desarrolla en lo simbólico”, dice el psicólogo español Edu Galán.



Entre sus grandes logros, Maradona tiene el de haber sido un ídolo mundial en tiempos de lo políticamente correcto. Se cargó todos los simbolismos modernos. El mayor genio de la pelota de todos los tiempos también era imperfecto, frágil y hacía en su vida todo lo que no hay que hacer. Y el mundo lo quiso igual. Eso de por sí, ya lo hace un fenómeno.