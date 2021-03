Que no se pierda la esencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada año que pasa, el 8 de marzo toma mayor importancia en la agenda. Si bien queda mucho por hacer, el feminismo está viviendo su mejor momento.

Más allá del 8M, el tema género está cada vez más presente: en las conferencias se cuida de poner al menos una mujer; se está más pendiente de si hay mujeres en posiciones de poder, ya sea en ámbitos públicos como privados; ya no es raro ver mujeres en puestos tradicionalmente de hombres como pisteras en una estación de servicio, gerentes de empresa, o vicepresidente de la República. La violencia de género está instalada como un problema social grave. Todavía falta, pero es mucho lo que se ha avanzado.



Sin embargo, el término “feminista” sigue rechinando a varios y a varias. Basta con dar una recorrida por las muchas entrevistas que se hicieron en los últimos días a mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer, y más de una afirma no sentirse feminista. Ya sea porque siente que es un movimiento que no la define o porque no comparte alguna de las reivindicaciones. A pesar de ser mujeres que están lejos de creer que son inferiores o que merecen menos oportunidades que los hombres.



Pero empecemos por el principio. La Real Academia Española define el feminismo como “el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo”. Es decir, no busca la superioridad de la mujer sobre el hombre, sino que es la ideología que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre ambos sexos. No es lo mismo que el concepto de la misandria, que es el desprecio a los varones. Pero eso también ya es bastante sabido y, a esta altura, es muy difícil que alguien no esté de acuerdo.



Ahora, ¿cómo se manifiesta el feminismo? “Toda propuesta que, en nombre del feminismo, subscriba formas sociales, económicas y políticas afines a la conservación y, por tanto, subscriba formas de opresión, dominación y segregación, debe ser cuestionada como feminista”, dice Begonya Saez Tajafuerce, profesora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Y aquí es donde se pueden generar diferencias. Porque basta ir un 8 de marzo a una marcha para ver la diversidad de luchas que entran bajo el mismo paraguas. Es muy difícil hoy en día no defender la igualdad de oportunidades para mujeres que para hombres, la batalla contra la brecha salarial, la violencia de género, el abuso de todo tipo o la discriminación. Pero los matices empiezan a aparecer con temas más “grises” como la ley de cuotas o el aborto. Y se tornan gris más oscuro cuando se llama a huelga de mujeres el 8M o se escracha la fachada de una iglesia en nombre del feminismo. Y no entremos en el lenguaje inclusivo, o en que si sos feminista tenés que ser de izquierda. El feminismo está con tortícolis de tantos temas que se le están colgando del cuello.



No hay injusticia más grande que la diferencia de oportunidades. Entre hombres y mujeres; ricos y pobres; inmigrantes y locales; o entre lo que sea. Esa es la esencia. Hay otras causas que se están luchando en nombre del feminismo, que pueden ser válidas también, pero se van alejando del propósito original. Cuidemos el propósito original. Que no se pierda la esencia.