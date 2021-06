Historias a ser contadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado fin de semana el mundo del fútbol se paralizó por el desmayo del jugador Christian Eriksen en pleno partido por la Eurocopa. El futbolista danés de 29 años se desplomó en el terreno de juego durante el partido contra Finlandia, justo antes del descanso.

El partido fue interrumpido y sus compañeros le rodearon, con lágrimas en los ojos mientras los servicios de emergencia trataban de reanimarlo. Gesto que le ha valido el aplauso unánime de todo el planeta.



Después de varios minutos, el jugador danés fue retirado en camilla, tapado con lonas por sus compañeros para evitar que se capture la imagen de lo que estaba sucediendo, mientras que los hinchas de Dinamarca y Finlandia se unieron para cantar el nombre del jugador en el estadio Perken de Copenhague. El árbitro envió a los jugadores a los vestuarios y la UEFA anunció que el partido fue "suspendido por una emergencia médica". El marcador estaba 0-0. Minutos más tarde, la organización anunciaba que el futbolista fue estabilizado y llevado a un hospital. Luego se anunció que a petición de los jugadores el partido iba a continuar.



No es la primera vez que pasa un episodio como este en un terreno de fútbol en los últimos años. En 2003, el camerunés Marc-Vivien Foé, de 28 años, falleció en el partido de semifinales de la Copa Confederaciones contra Colombia en Lyon. Pero sí es la primera vez en esta era donde las redes sociales multiplican lo que pasó, lo que pudo haber pasado y lo que se imagina que sucedió de manera vertiginosa.



Inmediatamente en las redes sociales se identificaron ángeles y demonios: sus compañeros que protegían al jugador de la mirada pública y de la prensa sensacionalista para que no captaran el trágico momento. La humanidad versus el morbo y el negocio. Pero en los hechos, las cámaras de televisión hacían paneos generales y mostraban la tribuna hasta que vieron el gesto de sus compañeros que sí recibió varias tomas e infinidad de fotos… ¿habrían filmado un primer plano del jugador siendo reanimado en caso que sus compañeros no estuvieran cubriéndolo? No lo sabremos, lo que sabemos es que la noticia pasó a ser el gesto de sus compañeros.



Mala praxis hay en todas las profesiones, no se salva ninguna. Quizás algún periodista morboso lo hubiera hecho así como alguno vendió las fotos de Lady Di muerta. Pero no se puede juzgar a todos por el error de unos pocos. Así como no podemos juzgar a todos los empleados de las empresas funerarias por un grupo de inadaptados se sacaron fotos con el cuerpo de Maradona.



La historia tiene que ser contada. Porque es importante saber que hay jugadores que dejan la vida en la cancha, entender por qué pasó o qué lo pudo haber provocado. Si no lo vemos, no nos enteramos, no tomamos la dimensión del tema y podemos tomar decisiones erróneas al respecto. El tema es cómo se cuenta esa historia. La pobreza, el dolor, la muerte, el hambre son parte de la vida y ocultarlos son parte del negacionismo al que nos enfrentamos como sociedad. Y el fútbol es mucho más que Messi y Ronaldo ganando millones y publicando fotos que irradian éxito en las redes sociales. Son también jugadores de fútbol que llegan al límite (y más) en la cancha. Y un equipo que tuvo un gesto de hermandad con su compañero.