Agentes de cambio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Qué tienen en común la nieta de Nelson Mandela, una feminista de origen hindú establecida en Inglaterra, un escritor de best sellers, el presidente de una organización afiliada al G20 y Roberto Canessa?

Todos ellos fueron los oradores del Xcala Summit, el mayor foro para inversores y emprendedores de América Latina y el Caribe que tuvo lugar en Montevideo la semana pasada. Swati Mandela, Madi Sharma, Alejandro Cremades, Baybars Altuntas, Roberto Canessa, junto a otros oradores, completaron la agenda de la que también participaron panelistas en temas de inversión de impacto social, emprendimiento corporativo y los desafíos de la inversión en la región. El evento nucleó a casi 400 personas de toda la región que asistieron a escucharlos, conocerse y aprender a pensar de manera diferente.



Madi Sharma, premiada emprendedora que fundó y dirige un grupo internacional de empresas sociales, no dudó en afirmar que los emprendedores son la espina dorsal de la economía. La empresaria fue contundente al compartir su visión: “El mundo no es un mundo solo de ganancias, ahora los consumidores están preguntando dónde está el valor social, la ética en lo que estamos haciendo. Está cambiando la manera en cómo hacemos los negocios, tenemos que poner el valor social en el centro de la estrategia”. ¿Su definición de éxito? “No cambiaría mi vida por la de otra persona. ¿Cuántos pueden decir eso?”.



Swati Mandela es una emprendedora que pone la sustentabilidad y la educación en el centro de su negocio. Nieta del activista Nelson Mandela, decidió emprender porque lo considera parte de su legado como forma de generar valor para la sociedad y lo considera una herramienta clave para combatir el desempleo en Sudáfrica, que actualmente alcanza el 50%. “El Estado y los gobiernos ya no pueden seguir creando empleos, además de que muchas de las empresas que existen hoy en día están cerrando. Es necesario que fomentemos ese cambio y creo que es ahora”. “Los desafíos están en evaluar qué tan capaces somos de emprender siendo amigables con el medioambiente, generando valor para la sociedad y el mundo, e innovando”. Afirmó que “cuando uno se pregunta qué le puedo dejar al mundo, más allá de lo material, en mi caso creo que el legado es este: volcar cosas positivas a la sociedad a través de mis emprendimientos”.



El cierre estuvo a cargo de Roberto Canessa y Pablo Vierci, que recalcaron la importancia de encontrar un propósito en lo que hacemos para sobrellevar las adversidades; la importancia de separar los obstáculos de los problemas; y que “el límite no te lo pon-gas vos, que te lo ponga la montaña”.



Durante los dos días del evento, referentes en emprendimiento e inversión dejaron en claro que hay una forma de emprender y hacer negocios que está ganando un lugar relevante en el mundo. Emprender como forma de autorrealización, pero también como forma dejar un legado en la sociedad. Donde, desde su concepción, se entiende como instrumento de transformación, poniendo a las personas en el centro. Donde “Las ganancias no son lo importante, sino lo que hacemos con ese dinero”, según Madi Sharma. Y donde los emprendedores se ven y se reconocen como verdaderos agentes de cambio.



¿Les estamos dando ese lugar?