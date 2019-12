Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta semana recibí una llamada de la Directora del Diario, Julia Rodríguez Larreta, preguntándome porque estaba “desaparecido y luego del triunfo”, e invitándome a retomar con esta pasión que es para mí, escribir.

Confieso que estuve dudando si seguir escribiendo o no, luego de haberlo hecho durante casi seis años, pero, no puedo negar que el tema me gusta, y recibir llamadas de cualquier Director del Diario, alentándome a hacerlo es un verdadero honor, y me llena el alma de alegría. De manera que no voy a rehuir, y acá estamos dándole al teclado. ¡Gracias Julita!



En estos días, me llegó a mi procesador una frase que me encantó y dice así: “El amor nace con pequeños detalles y muere cuando ellos desaparecen” Breve y profunda. Me dejó pensando… y pude concluir que no sólo aplica de manera completa al amor entre seres humanos, sino a otras aristas de la vida humana. Y llegué, transitando esa línea de razonamiento, a que la frase, aplica a la política y al ejercicio del poder y del gobierno. Hemos observado este año en la oposición, una gran cantidad de detalles que fueron haciendo crecer una coalición que fue la que logró el triunfo de noviembre. Fueron abanderados, el Presidente electo, el Dr. Julio María Sanguinetti, el Economista Ernesto Talvi, el General Manini, Pablo Mieres, y Edgardo Novick. Con pequeños y grandes detalles, construyeron la coalición que va a gobernar los próximos 5 años. Tal vez haya habido este tipo de “detalles” en el Oficialismo; no lo sabemos. Pero éstos valen, cuando hay desprendimiento, cuando hay tendido de puentes, cariño y apertura.



Es para destacar, el gesto del Presidente Vázquez de invitar a viajar juntos, en el mismo avión, al Presidente electo, a la asunción de Fernández -¡Alberto por suerte!- el pasado 10 de diciembre a Buenos Aires. Y es un gran detalle, la alegría y el pasaje a pérdida de viejas facturas, de parte del Dr. Luis Lacalle Pou hacia Vázquez. Lo que resulta medio inexplicable de parte de Vázquez, es la demora, en su condición de republicano cabal, en haber practicado estos “pequeños detalles” que hacen a la fusión de una sociedad tan cara como la uruguaya, durante estos últimos cinco años. No nos quejamos de los 15 años de gobierno del FA, que tuvieron unos primeros cinco años de Vázquez muy buenos, en gran medida favorecido por las excepcionales condiciones externas. Precios récord de los commodities, bajas tasas de interés en el mercado internacional y capitales dando vuelta buscando donde poder invertir para conseguir buenos rendimientos, como ser, los países emergentes. y ni que hablar de la política de los Kirchner castigando al sector rural. Lo cual nos favoreció con la llegada de los argentinos, junto a los avances que trajeron consigo.



Luego vinieron los años de Mujica, desastrosos, aunque no se debe olvidar el pesado legado que nos dejó el Vázquez del primer período. La Reforma Tributaria, la Reforma de la Salud traspasada en su totalidad al Estado, la de la Educación y la Laboral.



Y nos quejamos de estos últimos cinco años en los que Vázquez no tuvo la visión de tender puentes a la oposición, lo que hubiese mantenido el “amor” de la sociedad hacia él. El Frente Amplio es otra cosa; más complicada. Lo que sí creemos y podemos percibir, es que el Dr. Lacalle entiende de qué se trata ahora. Y tiene clara la importancia de no dejar desaparecer los “pequeños detalles”.