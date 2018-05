Se movió el Tacoma

¿Se movió? Hace tiempo venimos pregonando no perder más tiempo y aprovechar con la máxima imaginación y fuerza de voluntad ir haciendo cosas, durante estos casi dos años que nos quedan de desgobierno.

Cosas en la que la enorme mayoría de los uruguayos estamos de acuerdo, pero que son trabadas una y otra vez, por quienes toman más mate, y son parte del engendro del Plenario del Frente Amplio. Gracias a un bien plantado diputado frentista, se ha trabado una iniciativa tributaria vengativa hacia los militares y en uno de los temas más acuciantes para la sociedad, como lo es la seguridad pública, aparece la iniciativa de reforma constitucional que se someterá a firmas y plebiscito.

Lo primero que nos nace, es aplaudir el mecanismo, ya que el desgobierno nos tiene casi amordazados. La idea cuenta con un gran componente de ingenio.

Estos son los momentos en los que debemos actuar con grandeza, y dejar de lado el origen o procedencia de las ideas. Ya sabemos que el poder ejecutivo le hizo perder el tiempo a parlamentarios y a dirigentes con seis meses de reuniones con un Vázquez que no tiene la fuerza ni el poder para llevar adelante iniciativas. Y como además tampoco es, ni quiso ser ejecutivo, ¡al cajón todo lo acordado! Aparece ahora este proyecto, cuyo contenido podrá ser perfectible, podrá gustarnos a unos y a otros más o menos, pero lo que no podemos dudar es que ataca de frente, y va al hueso, en el tema de la inseguridad que nos desborda. Es la seguridad pública la que está en juego, razón por la cual deberíamos apoyar a dos manos el plebiscito. El contenido va a lo más urgente: regulación del allanamiento nocturno con orden de Juez, cumplimiento efectivo de las penas y creación de la reclusión permanente revisable y de una guardia nacional con efectivos militares para cumplir funciones de seguridad pública ¿dos mil? O tal vez cuatro mil, como me sugirió nada menos que el Escribano Guillermo Stirling, grado cinco en este tema- y la vigencia inmediata.

En medio de este debate, aparece un atisbo de injerencia individual del Presidente, con deseos tomar las riendas del asunto seguridad. Inconcebible es que no hayan renunciado Bonomi y su hermano. Si van a ser parte del equipo, me temo que están condenados a continuar el fracaso. Ojalá me equivoque, pero, ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no les da vergüenza? Los han intervenido ¿y se quedan?

En fin, creemos que la iniciativa del plebiscito debe ser apoyada y empujada por todos los ciudadanos, independientemente de este movimiento de Vázquez, quien por llegar tarde debiera incluso apoyarlo. Es un tema de responsabilidad mínima, ya que es urgente, igual que la educación y tantos otros temas de los que venimos hablando hace tiempo, como la política exterior, el déficit fiscal, la presión tributaria. Pero la seguridad mis amigos, no puede esperar. Solo esperamos que no aparezcan obstáculos de quienes pensamos igual, por razones de política menor, y auguramos que la iniciativa se transforme en realidad y aparezcan más ideas como esta para que quien asuma el 1 de marzo de 2020 -sea quien sea, y del partido o sector que sea- encuentre un poco mejor el terreno de juego. Humildemente, le vamos a poner la firma.