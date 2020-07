Promover o regular

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia pasó desapercibida para casi todos, menos para los operadores del sector. El Cr. Cantera fue renovado por ocho años como superintendente de Servicios Financieros, por el nuevo directorio del BCU.

Es un hecho muy relevante dada la influencia sobre el mercado de capitales. Los países que logran impulsar el mercado de capitales son aquellos que presentan un mayor desarrollo económico.



Esto no solo mejora la asignación de recursos al reducir los costos de financiamiento a los emprendimientos, sino que incrementa la transparencia y contribuye a la profesionalización. El país tiene claras necesidades de financiamiento en empresas públicas y pymes. La situación fiscal del gobierno condiciona las necesarias inversiones de las empresas públicas y lo va a seguir haciendo por un buen rato. El mercado de capitales no solo es la alternativa para obtener estos fondos, sino que también es el motor para impulsar la transparencia, el involucramiento de la población y la eficiencia en la gestión.



La regulación vigente aleja a las pymes del financiamiento a través del mercado de capitales. Nada lo impide, pero en los hechos, las pequeñas y medianas entidades no pueden cumplir con los requisitos que impone la normativa. En esta línea, hay varias alternativas sobre la mesa que necesitan cambios, que van desde la creación de fondos que agrupen pymes con riesgos complementarios, hasta el descuento de cheques diferidos. Nuestro sistema financiero está alineado con las más estrictas prácticas de regulación internacional. Pero tenemos un problema cuando lo que se regula casi no se mueve.



La Carta Orgánica del BCU delega las atribuciones de regulación, contralor, autorización y sanción a la Superintendencia de Servicios Financieros. No figura la palabra promoción. A nivel internacional existen Comisiones de Valores activas e influyentes, usualmente dependientes del Ministerio de Hacienda o Economía, con el objetivo de promover el mercado de capitales.



La Ley 18.627 creó la Comisión de Promoción del Mercado de Valores para la promoción y desarrollo del mercado de capital. Lamentablemente, a ocho años de su creación casi no ha logrado resultados y ni siquiera es convocada desde el 28 de diciembre de 2017.



Hasta el momento nadie se ha puesto al hombro la promoción del sistema, al tiempo que la regulación avanza y se aleja de la realidad. Algo hay que hacer. Una alternativa es fortalecer la actual Comisión de Promoción del Mercado de Valores, pero no solo con buenas intenciones. Para que sea realmente útil se debería incorporar en la Comisión a la Superintendencia de Servicios Financieros, de forma tal que la creación de normas de regulación pase por una etapa previa de discusión con los operadores del mercado. Se podría exigir, por ejemplo, que la Superintendencia cuente con un informe favorable de la Comisión para poder emitir sus circulares.



Los beneficios serían claros: un baño de realidad para la normativa y avances en la promoción, que naturalmente surgirían de la convocatoria regular de la Comisión.



Aquello de que “la mejor manera de promover el desarrollo del sistema financiero es una buena regulación” siempre se podrá discutir. Lo que no es discutible es que una mala regulación perjudica el desarrollo del mercado. Y sobre regulación es mala regulación.