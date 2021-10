Charlas en Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mundo pospandemia es complicado por donde se lo mire. Uruguay es una isla de estabilidad y libertad de una región en la que abundan recursos alimenticios y energéticos sustentables, que son cada vez más necesarios.



Sobre estos temas tuve la gran fortuna de compartir una serie de reuniones en Madrid con Enrique Iglesias, cuya enorme generosidad debo agradecer públicamente. Fueron muchas horas de reflexión a las que se sumaron Javier Solanas (ex ministro de Relaciones Exteriores de España y Secretario General de la OTAN), José Juan Ruiz (Presidente del Real Instituto Elcano, de gran prestigio en España), y otras destacadas personalidades españolas.



Fue asunto central la preocupación por la evolución que asume el conflicto entre Estados Unidos y China por el liderazgo global. En ese marco, la necesidad de estrechar vínculos entre Europa y América Latina fue uno de los puntos de mayor consenso.



En esa línea, en varias ocasiones se destacó la importancia que podría tener la Secretaría General Iberoamericana (Segib), que actualmente se encuentra en proceso de búsqueda de la persona que encabece la institución, cargo que ocupó Enrique Iglesias entre 2008 y 2014.



También estuvo en las charlas de Madrid la preocupación de las empresas europeas por los malos resultados de sus inversiones en los grandes mercados de América Latina, en momentos de alta inestabilidad institucional y social.



Estamos indudablemente en una región compleja, y en el actual contexto global debemos hacer lo posible para evitar disputas y afrontar el futuro unidos, concepto que siempre estuvo presente.



América Latina posee una gran proporción de las reservas mundiales de agua potable, de alimentos naturales, de litio (clave para mejorar la duración de las baterías eléctricas) y de hidrógeno verde (clave para la producción eléctrica renovable), solo por poner ejemplos mencionados que marcan la importancia estratégica de nuestra región.



Breves aclaraciones para lo menos conocido: el hidrógeno verde es una fuente de energía limpia que surge del agua y brinda energía eléctrica renovable. Los países desarrollados carecen de capacidad de autoabastecerse de hidrógeno verde y sus derivados para poder cumplir los compromisos internacionales asumidos de utilización de energías renovables, en particular aquellos asociados a la descarbonización.



Cuando se está fuera del país en contacto con personas que conocen en profundidad el panorama global, lo primero que se destaca en relación a Uruguay es la calidad institucional, la estabilidad democrática republicana y la paz social. Valores diferenciales que, ante el contexto global actual, se vuelven cada vez más importantes.



Mientras escuchaba hablar a los expertos en Madrid, evoqué la imagen del Ministro de Defensa Nacional que, en el marco de la Expo Democracia, disertó ante las principales jerarquías de las Fuerzas Armadas el pasado 17 de setiembre, en el Mausoleo de Artigas. El escenario era inigualable: las paredes de mármol del Mausoleo recuerdan las principales fechas de la vida del Prócer, y en ellas está impreso el mandato de unir el sentimiento y la acción democrática con los fundamentos de nuestra Nación, que son un factor de cohesión nacional desde el nacimiento mismo de nuestra Patria.



Aquel día el ministro de Defensa Nacional destacó el rol de las Fuerzas Armadas en la construcción de unidad refiriéndose a la revisión histórica que está haciendo el Ejército, que cuenta con su respaldo. “El análisis del período 1958-2020 que está haciendo el Ejército es muy valioso en términos de democracia y en unidad nacional: nadie debería mirar para el costado ante un gesto pacificador que invita a ser imitado desde el ámbito político”. “Democracia es mañana, no se puede vivir de nuestras diferencias pasadas. Es respetar el dolor que muchas veces irradia ese pasado, y asumir la responsabilidad de construir prosperidad para las generaciones que tienen derecho a no ser rehenes de enfrentamientos de 50 años atrás. Debemos tener más mañana que ayer”, enfatizó.



Las bicentenarias Fuerzas Armadas, cuyo primer Jefe honramos en aquel acto del Mausoleo, han acompañado a todos los partidos y sectores que democráticamente gobernaron el país en estos últimos 36 años. Como recordaba el ministro García: “los militares están indisolublemente ligados a la institucionalidad. Fueron militares los que fundaron buena parte de nuestros principales partidos políticos. No es casualidad esta particularidad de nuestro sistema político. Tenemos Fuerzas Armadas democráticas y constitucionalistas”.



En las charlas de Madrid, también evoqué la imagen de lo vivido días antes de partir hacia España, con la apertura de la Expo Democracia en la Plaza Independencia de Rocha, donde la muestra fotográfica llegó tras partir de la Plaza Independencia de Montevideo, en donde había sido inaugurada por el Presidente de la República y la Intendenta.



Rocha es un departamento que tiene la particularidad de haber sido gobernado por los tres partidos principales del país, en alternancia natural, como lo hicieron los presidentes de la República durante estos 36 años de democracia ininterrumpida. En el emotivo acto de apertura compartieron escenario Yean-neth Puñales (hija del intendente colorado Adauto Puñales), el exintendente blanco Irineu Riet Correa, y los exintendentes frentistas Artigas Barrios y Aníbal Pereyra. El compromiso profundo con la democracia y la unidad nacional fue el mismo que sentimos en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo al escuchar las palabras de los expresidentes Sanguinetti, Lacalle y Mujica, cuando lanzamos la Expo Democracia a fines de agosto.



Mientras tanto, el mundo mira con atención la apertura de la Exposición Universal de Dubai, donde me encuentro presente ahora. Se abren aquí seis meses de grandes oportunidades comerciales que deben ser aprovechadas. Estoy convencido que la “marca país” de la calidad institucional será de gran ayuda.



Fueron muy enriquecedoras las charlas en Madrid. Muchos temas para pensar y reflexionar sobre los desafíos que implican para Uruguay. Desde lejos, me quedo con aquello que rondaba mi cabeza mientras escuchaba hablar a los que saben: lo primero y más básico es cuidar entre todos, el gran país que tenemos.