Gastos buenos, gastos malos

La izquierda es buena en algunas cosas. Pero en una es sencillamente imbatible: en el discurso. Hacer, lo que se dice hacer, no es su fuerte, pero a la hora de parlar, no hay con qué darle.

Cuando la mano viene de poner nombres, no le gana ni el Barça de ayer o el Bayern de hoy: “progresismo” (yo), “neoliberalismo” (ellos), “sensibilidad” (yo), “solidaridad” (yo), “motosierra” (ellos).



Una de sus embocadas más exitosas es aquello del “gasto social”: que no es lo mismo que gastar, a secas: el prometido destino transforma la pedestre salida de dinero en una virtud. En momentos de soltura entusiasta hasta llegan a llamarlo “inversión social”



Así, sacramentando la diferencia entre “gastos buenos” y gastos que no lo son, la izquierda (sobre todo la corporativa) consigue avergonzar (y así paralizar) a todos quienes quieren parar un poco la mano.



Es que todavía los hay que se tragan esas pastillas de gastos “buenos”.



Y así, entre lo que va para las pasividades, más lo relativo a salud y educación (que en buena medida no llega ni a enfermos ni a educandos), y lo que gastan organismos bautizados de “productivos”, lo que queda para tratar de cortar el chorro es el clásico chimichurri de los anuncios ingenuos de ahorro: los viáticos, los viajes, la locomoción oficial y otros caramelos surtidos.



El problema está en que no es broma: nuestro país, como esos campos de los que año tras año, se extrae el grueso de los nutrientes del suelo, se empobrece más y más.



¿Con esto quiero plantear que recortemos las jubilaciones?



Bobo, no soy.



Digo que para poder mantener un sistema jubilatorio razonable no se puede seguir facilitando el retiro de personas perfectamente capaces y hábiles de continuar produciendo o multiplicar las causales para recibir pensiones, ni generar los miles de egresos no contributivos que hace el BPS. Ni lo uno, ni lo otro es “social”.



En cuanto a los otros grandes rubros de gasto “social”, la educación y la salud, nadie a esta altura del campeonato va a discutir su relevancia y hasta necesidad. Solo que el punto no está en el cartel bajo el cual se ampara sino el lugar a donde va a parar la plata (plata que, digámoslo de una vez, tiene toda ella, origen “social”: como decía Maggie, there is no such thing as public money, all money is private). ¿Cuánto del dinero que se le saca a la sociedad para estos “gastos sociales” llega a los destinatarios y de forma que realmente contribuye a su educación y su salud?



Si esos fines son tan altruistas e importantes, como se proclama, hay que ser particularmente exigentes en vigilar cómo se usa la plata destinada a ellos. ¿No es, acaso, falta grave que lo destinado a un educando, a un enfermo o a un marginado no les llegue, o les llegue mal? ¿Si esa plata es tan sagrada, no debería fiscalizarse con especial celo? Más aún, si es tan necesario que existan esos “gastos sociales”, ¿no se sigue que todo el gasto público sea manejado con frugalidad y así asegurar que haya recursos para los realmente necesitados?



¿Y no habrá que parar la oreja cuando se sabe que, a pesar de gastar cada vez más, los resultados “sociales”, lejos de mejorar, decaen?



Es que la cosa no pasa por bautizar algunos gastos como buenos y otros como no buenos. Lo que hay que hacer es gastar bien. Y eso es otra cosa.



En el razonamiento progre, la solución siempre es gastar más. Se explica: la plata es de otro.



Del mismo mundo teórico y voluntarista participan otros razonamientos que también nos bombardean estos días.



La Cepal, por ejemplo, acaba de sacar un informe donde estigmatiza al Uruguay por ser el país de América que menos recursos extraordinarios ha gastado por la pandemia.



El razonamiento es el del kilo: más gasta, mejor. Cuando lo fantástico de la realidad es que el Uruguay encabeza la tabla en materia de resultados exitosos en el combate de la pandemia, al tiempo de ocupar el último lugar en cuanto a monto gastado. En cualquier parte del mundo eso se llama eficiencia.



Igual quiste cerebral es el que sigue insistiendo con lo del 6% para la educación, cuando los hechos muestran una correlación inversa entre volumen de gasto y calidad del producto. Con el agravante de que, si no me equivoco, la evolución demográfica del país apunta a que haya cada vez menos educandos. La verdad, claro, es que nada de eso importa, porque “más plata para la educación”, quiere decir más plata para los funcionarios.



Ahora se suma al coro el Sindicato Médico, agraviándose por los recortes que se le exigen a ASSE en el presupuesto. El argumento -siguiendo el modelo- es: “si no me das más plata, yo voy a hacer las cosas peor”. Pues, aparte de ser un argumento que solo se comprendería de quien vive en un aljibe, ignora lo que está pasando en el Uruguay no estatal. Todo el país real está enfrascado en un ejercicio de buscar (y encuentra), cómo ser más eficiente para producir igual o aún más, con una menor disponibilidad de recursos, (producto de la realidad).



Ya es hora de decirles a quienes reclaman más recursos (cuando saben lo que ocurre), que eso es confesar su incapacidad como administradores. De plata ajena, además.



No hay gastos buenos y gastos malos. En cambio sí que hay administradores buenos y administradores malos.