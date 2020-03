Un nuevo presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la transmisión del mando presidencial que se cumplirá hoy, el país ingresa en una nueva etapa en la cual, tras quince años en el gobierno nacional, el Frente Amplio vuelve a ser oposición.

El ya instalado parlamento refleja de manera inequívoca una composición en la que la fuerza de izquierda estará en minoría luego de tres lustros en los cuales dispuso de mayorías inconmovibles y disciplinadas. El poder Legislativo ha quedado integrado, además, por siete partidos diferentes por primera vez en la historia. Pero la asunción de Luis Lacalle Pou como presidente de la República, apoyado por la llamada coalición multicolor, significa un cambio político que ofrece algunos detalles novedosos.



Por empezar, la edad del nuevo titular del Ejecutivo: 46 años. La banda presidencial se la colocará el Dr. Tabaré Vázquez, que se retira del cargo en su segunda presidencia con 80 años. Quien antecedió a Vázquez en el gobierno, José Mujica, asumió la primera magistratura con 75 años y la abandonó también con 80. Sin entrar en consideraciones sobre la mejor edad para desempeñarse como presidente -el único requisito al respecto es la edad mínima de 35 años- está claro que, mientras en la administración pública la edad de retiro se establece en 70 años, los poderes Legislativo y Ejecutivo no imponen un límite para el ejercicio de cargos electivos. En 2000, el Dr. Jorge Batlle asumió con 73 años la presidencia. Entonces: ¿importa la edad?



Nadie desconoce que los avances de la ciencia y en especial la medicina han mejorado la calidad de vida y el desempeño intelectual y físico de las personas. A eso se suma la actitud y la impronta personal del que desempeña cargos de alta responsabilidad en la disciplina que sea. La sabiduría y la experiencia acumuladas suelen ser un diferencial a favor de aquellos que a una edad avanzada son capaces de ejercer tareas de conducción ejecutiva. El ejemplo clásico en política es el de Konrad Adenauer, Canciller de la República Federal Alemana entre 1949 y 1963. Comenzó funciones con 73 años y se retiró del cargo con 87, cumpliendo 14 años de servicio a la nación en tiempos muy difíciles para Alemania. Winston Churchill falleció en 1965 con 91 años, habiendo ocupado cargos de suma importancia, entre ellos dos veces el de primer ministro, la segunda asumiendo en 1951 con 77 años y culminando con 81 en tiempos igual de arduos para Gran Bretaña.



Con la llegada de Luis Lacalle Pou a la primera magistratura, la carga de años para el cargo más importante de la República disminuye notoriamente en relación a los presidentes anteriores y se espera que para bien. Pero al diferencial de la edad se le agrega que, precisamente por esa relativa juventud, el nuevo presidente llega a la Torre Ejecutiva sin el peso de lo que, para sus antecesores, fue validar la condición de líderes de su partido con una impronta personal que inevitablemente derivó en personalismo y hasta en un estilo de conducción que privilegió gobernar para sus propios votantes antes que para los uruguayos todos. Si bien el nuevo presidente lidera su partido, el compromiso de Lacalle Pou ha de ser con el país y el funcionamiento de la coalición que lo apoya no le permitirá hacer un gobierno de partido o personalista.



Otra novedad del presidente es su origen y condición social. Ese lastre que la nueva oposición le ha señalado como pecados originales: Tahona, British, surf, hijo de papá, etcétera, fueron relativizados por quienes lo apoyaron en el balotaje. Pero además, él no abjuró nunca de su procedencia, formación y hábitos personales. El modelo grado cinco de Medicina y el origen humilde en la Teja o la condición de exguerrillero, luchador y rehén, que fueron el perfil más saliente y popular de quienes lo precedieron en estos últimos quince años, ha quedado relegado a la mitología de la izquierda clasista y prejuiciada. Haber dicho sobre Lacalle Pou que nunca trabajó, que jamás tomó un ómnibus urbano y que se graduó en una universidad privada fueron argumentos burdos y dictados por la insidia y el prejuicio de clase que el aludido tuvo que soportar sin apearse de sus convicciones. Algo similar ocurre ahora con la candidata a la Intendencia de Montevideo Laura Raffo, pedradas incluidas.



Por último cabe decir que el nuevo presidente tiene sobre su ánimo honrar a la estirpe política a la que pertenece, empezando por la figura de su bisabuelo Luis Alberto de Herrera. Eso sin duda pertenece a la intimidad del hombre menos que a la responsabilidad del gobernante. La tarea que hoy comienza no puede distraerse en condicionamientos del pasado ni en cálculos que busquen conformar a unos sin irritar a otros. Como ya lo ha dicho: aspira a hacerse cargo y afrontar la responsabilidad de conducir el país sin reservas ni temas prohibidos a resolver. La banda que hoy le cruzará el pecho le impone el desafío de recuperar para el Uruguay la seguridad, la educación, el marco de convivencia, la economía, el empleo, la sociedad integrada, el respeto por la autoridad amparada en la ley y luchar contra el conformismo paralizante y ese “masomenismo” facilongo que día a día construye mediocridad y asfixia el futuro.



El nuevo presidente lo es en más de un sentido y en él deposita su esperanza el país entero. De su accionar y firmeza de conducción depende que pueda convertirse en el presidente de todos.