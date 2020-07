Nada es normal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En mi columna anterior me referí a la llamada “nueva normalidad” y concluí que esta no existe y que es solo una forma de designar a la pesadilla que estamos viviendo.

En el último pleno virtual de la Academia Nacional de Letras a la que pertenezco, se planteó el tema en los asuntos previos del orden del día y se produjo un interesante intercambio de opiniones entre los académicos sobre la pertinencia de la expresión que ha sido adoptada en todo el mundo para referirse al presente condicionado por la pandemia. Más allá de los abordajes léxicos y semánticos que se aportaron, no quedaron dudas de que el uso de “nueva normalidad” merece una reflexión más profunda. Las que siguen son mis propias ideas al respecto.



Por empezar, la expresión ya ha sido utilizada en otros contextos en el pasado. El origen del término “nueva normalidad”, o new normal en inglés, es difuso. Muchos lo sitúan en el ámbito de la economía y las finanzas co-mo una referencia para describir las nuevas condiciones financieras surgidas tras la crisis de 2008 y las secuelas de la Gran Recesión. Desde entonces, el término se ha utilizado en variedad de contextos para referirse a algo que previamente era anómalo y que pasa a ser común. En España ya había sido utilizado hace casi un siglo.



Según el sitio ReasonWhy.es, en Google Books se pueden encontrar ejemplos de la expresión a principios del siglo XX. Se escribe sobre “la nueva normalidad económica” en una revista de 1928 y de “la nueva normalidad demográfica” en otra de 1943. A su vez, desde la Fundación del Español Urgente nos recuerdan que “nueva normalidad” aparece en textos en español desde hace décadas: en los años setenta se utilizó para aludir a la nueva normalidad democrática que empezaba a vivirse en España: “Ha habido momentos difíciles pero lo importante es la nueva normalidad democrática a la que hay que irse acostumbrando” le decía Federico Mayor Zaragoza a El País de Madrid en 1977.



De manera que lo “normal” como “nuevo”, tiene su pasado. No obstante, su utilización actual, impulsada por la OMS y los medios masivos y asumida por la mayoría -sino la totalidad- de los gobiernos e instituciones enfrentados a la pandemia, tiene connotaciones casi totalitarias que en mi opinión emparentan la expresión “nueva normalidad” con las consignas de la novela “1984” de George Orwell. La obra popularizó al omnipresente y vigilante Gran Hermano, la ubicua policía del pensamiento y la neolengua, simplificación del idioma inglés en la que se reduce y se transforma el léxico con fines represivos, basándose en el principio de que lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado.



Muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de “1984”, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana, una sociedad en la que se manipula la información, se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Todo eso sucede en China, por ejemplo, con identificación facial y control informativo. Y si hablamos de represión, miremos a los EE.UU. de hace pocas semanas con civiles muertos a manos de la policía. O a Rusia, con un referéndum fraudulento que permite a Putin permanecer en el poder por 16 años más. Casualmente, en “1984” son tres grandes países o núcleos de poder los que se han dividido el mundo y se enfrentan en guerras permanentes.



Entonces, a la luz de lo que está sucediendo en el mundo mientras se cursa la pandemia, imponer el uso de “nueva normalidad” tiene un tufo totalitario y una intencionalidad manifiesta. Por un lado se hace creer a la gente que lo que está viviendo es normal y además nuevo, palabra mágica en el lenguaje publicitario. Es la aplicación del manual de la neolengua orwelliana para acuñar una expresión que alienta resignarnos a lo que estamos viviendo, lo que traducido a nuestra jerga cotidiana equivale a decir: “es lo que hay”.



¿En un mundo azotado por la corrupción de este a oeste y de sur a norte, signado por la desigualdad económica y social, conducido por algunos líderes inescrupulosos e irresponsables, sacudido por las consecuencias del cambio climático, padeciendo el racismo y los conflictos religiosos, migraciones forzadas, economías colapsadas, desocupación creciente y una guerra económica que se renueva entre EE.UU. y China, la actual pandemia ha puesto de manifiesto todas las debilidades posibles de las sociedades para enfrentarla. La conducta errática y dubitativa de la OMS y el permanente fluctuar de los diagnósticos de las medidas de lucha, desde los confinamientos y las cuarentenas a las aperturas apresuradas y suicidas en algunas ciudades, hacen que la pretendida nueva normalidad sea un eslogan vacío y un calculado engaño.



Se pueden tildar estas reflexiones de apocalípticas o pesimistas. También interpelar al autor diciendo: ¿qué nombre sugiere para mencionar lo que sucede? En mi espacio de Instagram he propuesto algunas: Nueva Realidad o Nueva Convivencia. Nada originales, lo sé, pero al menos no pecan de definir como normal algo que no lo es.



Pese a nuestro éxito en la gestión de la pandemia, no somos una isla y lo que sucede en el mundo nos afecta en múltiples escenarios. En lo regional, ya vimos los peligros de la frontera y las disímiles políticas sanitarias de nuestros vecinos. Por ello hay que revisar el uso del término que con toda evidencia contribuye a crear la sensación de que lo que vivimos es normal. Si lo aceptamos, terminará siéndolo.