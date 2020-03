Leyendo “La peste”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En este mundo hiperinformado, interconectado, dominado por Internet y por la difusión instantánea de lo que ocurre, la aparición del flagelo del Coronavirus, llamado Covid-19, golpea un día sí y el otro también nuestras conciencias a través de una catarata de información que, lejos de enterarnos nos confunde y sume cada vez más en el pánico.



Desde China hacia el resto del mundo, en lo que las autoridades de la OMS han denominado por fin pandemia, el Covid-19 se expande y avanza incontenible. Las consecuencias de ese avance afectan no solo la salud de las personas sino que ya inciden en el comercio, los mercados bursátiles, el turismo y por supuesto la vida cotidiana de regiones enteras con millones de seres humanos atrapados en sus domicilios aún sin estar contagiados. Lo que padeció y padece la ciudad china de Wuhan en la provincia de Hubei, con más de 11 millones de habitantes, se reproduce hoy en toda Italia, la nación más afectada después del país asiático.



Gracias a esta catástrofe una novela publicada en 1947, La peste, del francés Albert Camus, ha disparado sus ventas y el interés de los lectores la ha puesto otra vez en circulación no solo en Francia sino en otros países porque está disponible en Kindle y otras plataformas digitales. El autor la escribió inspirado en la epidemia de cólera que asoló la ciudad argelina de Orán -colonia francesa- en 1848. La novela, ambientada en la misma ciudad un siglo después de los hechos que la inspiraron, indaga en el avance de la peste que va arrinconando a Orán y sus habitantes, centrándose en algunos protagonistas, en especial en el médico Rieux y su compañero Tarrou.



Camus construye una reflexión de tipo filosófico a partir de la descripción del avance de la peste en la ciudad y hace hincapié en la idea de que el hombre no tiene control sobre nada y la irracionalidad de la vida es inevitable; así, la peste representa el absurdo, el mal en abstracto y la teoría que él mismo ayudó a definir.



No obstante la crudeza de lo que sucede, la peste es enfrentada más que por la lucha sanitaria o la imposición de medidas por parte de la autoridad, por el talante solidario y compasivo de los afectados y quienes aún no fueron contagiados. La novela muestra un sentido de la existencia libre y ateo, manifestado principalmente en el apoyo mutuo y en la libertad individual, opuestas a la indiferencia y la autoridad. Destaca la tarea humanitaria y valerosa de los médicos que enfrentan la enfermedad.



Como toda obra clásica y en especial de la literatura, La peste cobra hoy una vigencia inquietante y conmovedora. Muestra eso que las cifras con las que nos bombardean los informativos y las machaconas imágenes de gente con tapabocas son incapaces de trasmitir: el drama íntimo y los cambios de la convivencia en una ciudad sitiada por la enfermedad y el miedo, pero también condicionada por los hábitos y la indiferencia de los que se niegan a aceptar la catástrofe como un mal colectivo y pretenden hacer valer su individualismo estéril. En una situación así o colaboran todos o no se salva ninguno.



No es La peste el único ejemplo de cómo la literatura es capaz de anticipar y describir eventos que decenas de años después de narrados cobran vida potenciados y a la vez idénticos en su dimensión trágica. En esa novela breve y magistral que es La muerte en Venecia de Thomas Mann, publicada en 1912, se describe como un tema secundario y a la vez decisivo una epidemia de cólera que llega a la ciudad y obliga a que los turistas, venidos de todas partes de Europa, abandonen Venecia.



Quien leyó la obra y vea las imágenes que hoy se muestran de la desierta ciudad del Véneto, recordará las páginas de Mann o las escenas de la película que Luccino Visconti filmó en 1971 sobre la novela. Por supuesto qué hay más ejemplos de epidemias, pestes o pandemias abordados por la literatura, como Ensayo sobre la ceguera de José Saramago (1995) y La peste escarlata de Jack London (1912). Son la prueba de que, como decía Oscar Wilde, la realidad imita al arte.



Ni Camus ni ningún otro escritor puede alegrarse de que la venta de su obra se incremente por acción del miedo, la tragedia y la muerte de semejantes, pero no se puede evitar que el morbo del público o la simple curiosidad rescate libros que los tiempos han olvidado o confinado al stock inmóvil de una editorial. La razón de que eso ocurra es simple. La buena literatura es capaz de captar lo que muy pocas crónicas logran: la esencia y el drama de los hechos y de quienes los padecen.



Recomiendo leer La peste para entender hasta dónde estamos indemnes ante el Covid-19. Y de paso asumir que los gobiernos -entre ellos el nuestro- poco pueden hacer ante las consecuencias desastrosas que no solo para la salud sino también para la economía mundial trae esta pandemia que no respeta fronteras ni ideología.



Hay que preguntarse por qué el gobierno saliente, enterado de la expansión del Coronavirus no esbozó o instrumentó ninguna medida precautoria. Los hechos demuestran que no hay pestes de derecha ni de izquierda.



Será inevitable que el Covid-19 llegue a Uruguay y si hay una lección que ofrece la novela de Camus es que nadie se salva solo y que solidaridad y cooperación es lo único, además de los recursos de la medicina y la prevención, que permite no solo sobrevivir sino sobrellevar con dignidad el mal colectivo. Por eso el gobierno tendrá que apelar a un mensaje de templanza cívica que supere la brecha política. En eso se pondrán a prueba los liderazgos y el sentimiento nacional por encima de banderas.



Ojalá podamos estar a la altura de ese dramático desafío.