¿Importa Montevideo?

Para lo que sucede habitualmente, enero fue un mes agitado en lo que a información se refiere, tanto en lo internacional como en lo referente a hechos locales.

Incluyendo la presentación del borrador de la Ley de Urgencia, lo que aquí también se ha llevado las palmas de la atención mediática ha sido sin dudas la danza de candidaturas a la Intendencia de Montevideo que ha agitado la interna del Frente Amplio y la de la llamada coalición multicolor.



En el caso del partido que todavía gobierna, el regreso del ingeniero Daniel Martínez a la lid para reivindicar su reelección al frente de la comuna no cuenta con el apoyo del Partido Socialista, su propio partido. De modo que aquellos emotivos afiches que lo mostraban con una mano en su “corazón socialista” que funcionaron antes del balotaje, ya no sirven. Inclusive el candidato insinuó la posibilidad de renunciar a esa histórica colectividad a la cual su corazón no le interesa.



Con la candidatura de Carolina Cosse y la comparecencia de Martínez el clima de revancha queda instalado. Del tercero en discordia, el doctor Álvaro Villar, poco puede decirse por ahora, salvo que lo apoya el MPP, con todo lo que eso significa.



En tiendas opuestas, el proceder de la coalición que gobernará a partir del 1° de marzo, ha sido tan caótico y apresurado que parece salido de una comedia de enredos.



Al momento de escribir esta columna el nombre de un posible candidato único y aceptado por todos todavía no se conoce. Y de conocerse antes de que termine este párrafo, ello no anula el insólito y fallido procedimiento previo. Desde la espectacular auto postulación del general Guido Manini Ríos al vale cuatro con que le retrucó el doctor Ernesto Talvi, la danza de nombres ha incluido con mayor o menor grado de veracidad, al odontólogo Sebastián Bauzá, el periodista Gerardo Sotelo, el empresario Edgardo Novick, y algunos nombres más que no han trascendido pero se manejaron. Los últimos en agregarse a esta lista son el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Chediak, y la vicepresidente electa Beatriz Argimón.



Lo de Manini Ríos puede entenderse a partir de ser una especie de factor inmanejable dentro de la interna de la coalición. Su sorprendente éxito electoral lo ha convertido en el convidado de piedra de la política y en un apetecible “target” para los noteros de radios y canales. Cualquier cosa que diga o haga es noticia y ello lo transforma en el sucesor de Mujica en cuanto a declaraciones se refiere.



Se me ocurre que la jugada del general buscó más sacudir el avispero para forzar la elección de un candidato único que imponer su propia candidatura. Sabía de antemano que no se la llevarían. No obstante, el envite funcionó porque el futuro canciller Talvi tuvo que salirle al paso postulando la suya. El monto de la apuesta fue muy grande y Talvi pasó de preocuparse por una nueva y más eficaz política exterior a considerar el tormento de vérselas con Adeom, en la hipótesis de que la coalición triunfase en Montevideo.



El tema en cuestión es: ¿qué posibilidades tiene la coalición multicolor para disputarle al Frente Amplio el gobierno de Montevideo? ¿Tiene tiempo de impulsar un candidato para mayo si su nombre, perfil y cualidades todavía no se conocen?



Más allá de la danza de nombres, candidatura única o múltiple y los respaldos correspondientes, el tiempo que ha perdido la coalición para ponerse de acuerdo en un nombre, puede ser indescontable. En tal sentido, el presidente electo Lacalle Pou debió considerar al intendente de Montevideo como un ministro más del gobierno nacional, dado el peso político que reviste.



Está claro que con la candidatura de Martínez la izquierda busca conservar el poder en Montevideo, lo cual, sumado a las chances de mantener Canelones, preanuncia un fuerte coto de “resistencia” -palabra que se escucha con demasiada frecuencia en los ámbitos de la izquierda- y de acciones de gobierno a la espera de las elecciones del 2023. Ante esa pretensión la coalición multicolor parece estar facilitándole al Frente Amplio el camino a una doble reelección que va a limar algunas de las asperezas y los pases de factura que en la fuerza política de izquierda dejó la elección nacional perdida.



También está claro que toda la ingeniería que posibilitó que una coalición desplazara a la otra luego de octubre y noviembre, en lo relativo a la disputa por Montevideo todavía no ha funcionado.



Antes, por no haber llegado a los 500 votos necesarios, el instrumento de la Concertación quedó por el camino. Ahora, ni siquiera se sabe con certeza bajo qué lema se presentará un posible candidato único que compita con los tres que presenta el Frente Amplio, con lo cual hasta se han invertido las estrategias.



Los que una vez criticaron las múltiples candidaturas que ofrecían los partidos tradicionales aprovechan un abanico de propuestas al mejor estilo catch all aprobado en el plenario. En cambio la llamada coalición multicolor -nombre que cada vez me parece más inapropiado- debe bregar para acordar un solo candidato y poder mantener cierta coherencia.



Del nivel, preparación, perfil popular y prestigio personal de la figura designada, depende la chance de los multicolores en Montevideo.



Ante tanta desatención y pifias con el tema la pregunta más lógica es ¿qué tanto le importa Montevideo a la coalición que gobernará el país? Dicho de otra manera: parece dar por perdido el partido antes de jugarlo.