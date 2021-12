Sumar esfuerzos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A medida que vamos tomando conciencia de la importancia que tiene llevar a cabo gestiones efectivas y a la vez sustentables en los ámbitos oficiales, los resultados comienzas a visualizarse.



Existen dos principios rectores que deben respetarse, si es que se desea avanzar en aquella dirección.

El primero es que nadie por sí solo puede solucionar los problemas de la sociedad. Lo cual nos lleva directamente a valorar la necesidad de aunar esfuerzos, coordinaciones, compartir los conocimientos y los recursos -tanto humanos como materiales. Estamos hablando de incentivar la coparticipación del sector privado, del público, del académico y de la sociedad civil, siempre que sea posible y que exista una buena predisposición a hacerlo.



El segundo se refiere a no subestimar al valor de los proyectos porque no alcanzan una gran escala. La experiencia enseña que son mucho más valiosas y productivas acciones medianas o pequeñas pero posibles de concretar, sumar y mantener en el tiempo, que aquellas más impresionantes aunque comprometidas en su consecución por las serias dificultades que deberán sortearse.



En ese sentido vale la pena mencionar lo que viene ocurriendo en el departamento de Colonia. Una organización no gubernamental local llamada Panda, lidera un proyecto de recolección preclasificada de residuos urbanos, digno de elogiar y replicar en el resto del país.

Lo que comenzó con una iniciativa pequeña con el paso del tiempo se ha transformado en un sistema caracterizado por una elevada sinergia social, sustentado en la poderosa idea de asumir conductas más comprometidas con la ciudad.



Sin que nadie pretenda arrogarse responsabilidades en materia de eliminación de residuos domiciliarios, institucionales o industriales, su recolección y disposición final, lo que ha ocurrido es la materialización de una idea, cada vez más madura, de que todos debemos ser parte de la solución porque lo somos del problema.



Panda coordina con distintos actores sociales la colocación estratégica de bolsones (Puntos Verdes), a lo largo y ancho de la urbe, en los cuales se desechan envases plásticos que dejaron de sernos útiles. La organización recoge periódicamente los contenidos, los prepara para su reciclaje y los entrega para su aprovechamiento. Se trata de una colaboración con las tareas inherentes al gobierno departamental de la gestión de los residuos, en las cuales participan instituciones educativas, comercios, cooperativas, instituciones religiosas y deportivas, vecinos, etc.



Hace un par de semanas, la Oficina de Prensa y Relaciones Públicas de la Jefatura de Policía de Colonia comunicó a la opinión pública, la realización en su sede de una actividad liderada por la Organización Panda, con el propósito de generar conciencia y fortalecer compromisos en funcionarios de la institución en asuntos referentes al cuidado ambiental, con la esperanza de que se transformen en multiplicadores ambientales por convicción personal. Se colocó un Punto Verde en la Jefatura y se confía en que la experiencia se extienda a todo el departamento,



Esta acción habla de la importancia del empoderamiento general que se necesita para mejorar la salud ambiental de nuestro país, sumando todas las acciones posibles.