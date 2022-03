No alcanza con un día

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La semana pasada se celebró el “Día Mundial del Agua”, como viene ocurriendo desde 1993 por decisión de la ONU.



A esta altura, a nadie se le ocurre cuestionar la importancia del tema considerando que el agua es la sustancia más esencial de nuestro planeta, principal responsable de nuestra composición y existencia, así como del resto de los seres vivos.

Para entender dónde estamos parados, vale la pena recordar algunos números que son conocidos. El 97% del agua planetaria forma parte de los océanos, y sólo el 2.5% de ella es dulce. Pero la inmensa mayoría de esa agua dulce no está disponible pues se encuentra congelada en los glaciares. De hecho, el 90% está en la Antártida. Significa que los pueblos del planeta deben satisfacer sus necesidades con ese tan reducido porcentaje de agua dulce disponible. De ahí obtenemos el agua para la alimentación, la higiene, la agricultura, la ganadería, la industria, el esparcimiento, etc.



A esta desafiante realidad hay que añadirle el impacto negativo que tiene el cambio climático sobre el comportamiento hidrológico del planeta. El calentamiento global ha introducido una importante variable que condiciona de manera notoria el comportamiento del régimen de lluvias en todos los continentes y del deshielo de los glaciares.



Significa que los fenómenos intensos o extremos de inundaciones y sequías se han vuelto más frecuentes, alterando de manera directa el comportamiento de los ecosistemas, en especial el de las cuencas hidrográficas. Lejos de atenuarse los problemas se están complejizando. Por eso resultan tan importantes las medidas de adaptación que todos los países deben mejorar, sin pausa, con el fin de minimizar los daños y perjuicios.



No importa hacia dónde miremos, el mensaje es el mismo. Tenemos que tutelar con extremo celo al recurso agua, sin importar el nivel de urgencias que estemos viviendo en este momento.



Lo que desde hace tiempo está muy claro, es que la preocupación de cuidar y asegurarnos el acceso a agua dulce potable segura supera ampliamente las reflexiones que se puedan realizar en la celebración de esta efeméride cada 22 de marzo, para instalarse con fuerza en cada uno de los 365 días del año.

La urgencia y gravedad del problema a escala planetaria exige un férreo compromiso con la conservación del este recurso, siendo sus principales pilares: usar responsablemente el recurso sin desperdiciarlo, evitar por todos los medios la contaminación o degradación de su calidad, nunca sobre explotarlo, y tomar conciencia de que las aguas subterráneas son tan o más delicadas e importantes que las superficiales.



Resulta incomprensible como todavía demasiadas personas siguen considerando a las aguas de superficie (ríos, arroyos, cañadas, lagunas, lagos, bañados) como receptores de basura, desechos y aguas servidas, ignorando el daño que causan con esas acciones. Ni siquiera la aparente abundancia del recurso puede tomarse como excusa válida para hacerlo. Es un peligroso espejismo que debe ser desterrado.



El mensaje y nuestro aprendizaje deben ser contundentes, nos va la vida en el cuidado del agua, porque es un bien finito, delicado y frágil para una humanidad que crece sin pausa.