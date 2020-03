Hasta luego.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasaron 8 años desde que comencé a escribir regularmente columnas de opinión en la página editorial de El País.

Desde el primer año quedé asentado los días viernes, donde tuve el honor de compartir página con el Dr. Leonardo Guzmán. Fueron alrededor de 300 columnas, sin vacaciones, sobre temas más diversos de lo que hubiera sospechado.

Con el paso del tiempo, y el ejercicio de la tarea de columnista, fui desarrollando el gusto por tarea. En estos años, además, El País se fue convirtiendo en una segunda casa. No solo por compartir una tarea, sino por las relaciones humanas que se estrecharon en las célebres reuniones de coordinación editorial de los miércoles, en conversaciones telefónicas y en los nerviosos mensajes de los directores cuando algún jueves de tarde el artículo demoraba más de la cuenta en caer en el correo electrónico.



Quizá huelgue afirmarlo, pero es la oportunidad para dejar constancia en blanco sobre negro: en estos ocho años he gozado de la más absoluta libertad para tratar todos los temas, para criticar o elogiar decisiones o personajes o para salirme del libreto escribiendo sobre deportes, política internacional, libros o cine. Si bien, creo, que se esperaba de mis columnas un análisis económico -lo que hacía con alguna frecuencia- la paciencia con que se me permitió discurrir en largas series sobre el pensamiento de Rousseau, Smith, Hayek o Keynes ciertamente merece mi gratitud.



El País no solo es el diario más leído y más antiguo de nuestro país, cuenta con un prestigio que excede fronteras, como tuve oportunidad de comprobar en más de una ocasión. La identificación como una persona de la casa la he llevado con afecto y orgullo, por lo que el amable lector comprenderá la dificultad con que emprendo esta despedida, que espero sea solo un paréntesis.



A partir del 1º de marzo, respondiendo al llamado del Presidente de la República y la Ministra de Economía y Finanzas, estoy enfocando mis energías en la acción de los temas de política económica que antes analizaba como observador. Es un desafío que asumo con vocación de servicio y motivado por los muchos asuntos que tenemos por delante para lograr los cambios que los habitantes de nuestro país esperan.



Los retos de corto plazo en el frente fiscal y mejora de la competitividad para reactivar la economía, junto a los retos del desarrollo del largo plazo son apasionantes y bien merecen dejar de lado, por un tiempo, otras actividades que también considero relevantes, como la difusión de ideas en medios de comunicación.



Ahora como lector seguiré atento a lo que tengan que decir los valiosos columnistas que continúan en esta página y, sin dudas, los nuevos que se incorporarán. Será hasta que, en una etapa más tranquila, volvamos a poder mirar la realidad desde la visión más reposada del analista. Con profunda gratitud al diario, a su personal, periodistas, a mis colegas columnistas y a los directores (gracias especiales a Julita, Washington y Martín por su paciencia), me despido hasta nuevo aviso, confiando en que el mensaje central de mis artículos, que al fin y al cabo es una defensa apasionada y convencida de la Libertad, haya despertado a algunos amables lectores a la reflexión, en el acuerdo o la discrepancia.



Hasta luego.