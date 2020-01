¿Hacia dónde va América Latina?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este fue el título del seminario organizado esta semana por la Fundación Internacional para la Libertad, la Fundación Friedrich Naumann y el Instituto Invertir en Lima, con la presencia de destacados políticos, académicos y periodistas del continente.

Los propios bloques temáticos dieron cuenta de la situación que vive cada país del continente.



Luego de un análisis de la coyuntura a nivel general realizado por Álvaro Vargas Llosa, el primer panel trató sobre la traumática situación chilena. ¿Qué pasó en el país que se ponía como ejemplo de camino al desarrollo para que ahora esté en serios problemas con un costo económico, político y social tan elevado?



El senador Felipe Kast abordó las causas estructurales del estallido social, apuntando a la crisis del Estado pero no del modelo económico. En otras palabras, la captura del Estado por intereses particulares y la falta de mejora en la calidad de las políticas públicas son parte central del problema. Bettina Horst de Libertad y Desarrollo, por su parte, mostró como el virtual estancamiento económico del segundo gobierno de Bachelet al frustrar expectativas también jugó un rol en la película.



Los efectos políticos de los ajustes económicos que siguen a gobiernos populistas fue el tema de un panel en el que participaron Ricardo López Murphy y Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los errores de la política económica de Macri fueron expuestos con claridad por López Murphy; no explicitar la herencia recibida o minimizarla y aplazar los ajustes necesarios e incluso continuar aumentando el gasto. También fue interesante su apunte sobre la necesidad de generar un proyecto propositivo y no solo azuzar con el temor de que regresa la otra opción política, por más que realmente pueda generar miedo.



En otros paneles se trataron otros temas de interés. Ricardo Gomes, presidente de la Red Liberal de América Latina, abordó las características de los populismos de izquierda y de derecha, en especial el uso del Estado en su favor y la falta de un Estado de Derecho que garantiza la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos. Rocío Guijarro, directora de Cedice Libertad de Venezuela analizó al socialismo en acción en su país, al que lamentablemente el chavismo ha destruido en un experimento único y deplorable que sigue batiendo récords de implosión económica, asesinatos y emigración.



A un uruguayo, afortunadamente, le toca analizar las claves de la estabilidad democrática de su país, panel que tuve el gusto de compartir con Marcela Prieto de Colombia y Marielos Alfaro de Costa Rica. Daniel Córdova analizó las perspectivas económicas de Perú y un panel final sobre este país contó con exposiciones destacadas como la de Enrique Ghersi.



El momento de América Latina evidentemente muestra contrastes importantes y situaciones inesperadas. La involución kirchnerista en Argentina, el Chile del estallido social, Bolivia en crisis política, Venezuela en su tragedia socialista pero también un Perú que sigue creciendo, Colombia en un derrotero con problemas pero prosperando, Brasil entre una retórica deleznable y un progreso económico que este año se comenzará a sentir y Uruguay ante la expectativa del cambio de gobierno.