Uruguay y el Mercosur

Tal como revela el presente encuentro en Asunción, pasados treinta años de creación del Mercosur, la política exterior de nuestro país sigue siendo un problema de difícil manejo.

Particularmente porque nuestra geografía, encallados como estamos entre dos colosos territoriales no nos otorga muchas opciones. Aquejados desde hace casi un siglo del inerradicable virus peronista, nuestros vecinos argentinos no nos dispensan mucho afecto en el plano político. Menos aún cuando debemos enfentarnos a la mutación cristinista. Aún cuando no se trate únicamente de un problema ideológico centrado en las notorias diferencias entre populismo y democracia liberal. Si así fuera, mal podríamos explicarnos porqué durante gran parte del gobierno del Frente Amplio, pese a las proximidades doctrinarias, los argentinos mantuvieron cerrado el puente que nos une a Gualeguaychú. Un largo período donde los parentescos entre ambos gobiernos no impidieron una crisis incomprensible. Parecida al antiguo episodio cuando Perón nos cerró sus fronteras.

Las cosas son algo distintas con Brasil, pero los resultados se asemejan. Tampoco, aquí con mayor distancias, los políticos norteños nos aprecian demasiado o quizás resultemos excesivamente pequeños, en todos los sentidos relevantes, como para que nos dispensen atención. Lo cierto es que en ocasiones nos visualizan como tábanos molestos, siempre dispuestos a recordarles nuestra originalidad o a exhibirles nuestros pretendidos logros como nación. De Maracaná en adelante. En otras coyunturas, quizás este sea el caso, también fuimos utilizados como apoyo instrumental para reclamos mutuos. En un juego que también involucra al Paraguay.



Aún cuando, cabe mencionarlo, afortunadamente las diferencias nacionales no sean ni étnicas ni basadas en reivindicaciones religiosas o territoriales (pese a una reprimida memoria histórica de ambos), ni por lo general, se extiendan a nivel de las respectivas poblaciones.

Desde hace un buen tiempo, los desencuentros radican en el grado de apertura comercial de los socios del Mercosur. ¿Pueden suscribir tratados con terceros países por fuera del Mercosur? Paraguay y Argentina lo niegan (incluyendo la negociación previa,) aduciendo que la regla de oro del pacto es el consenso. Por su lado, todo parece indicar que Brasil admite negociar, mientras Uruguay lo promueve activamente interpretando que el Tratado -repetidamente incumplido por los socios mayores- no lo prohíbe. El tema se aproxima a un desenlace o probablemente a una nueva dilación. Si, para mantenernos como miembro se nos obligara a concluir las tratativas con China, Uruguay deberá optar: permanece en el Mercosur renunciando a su autonomía o sigue negociando como hasta ahora, arriesgando su expulsión. Por más que esta no sea tan sencilla en tanto expulsar un miembro requiere unanimidad entre los que quedan. Hoy poco probable. Entre tanto cambiará el gobierno del Brasil y se acercará a su final el de Argentina. En ese plano las perspectivas no resultan muy halagüeñas. Más aún si consideramos que en Uruguay hay desacuerdos entre los propios socios de la coalición gobernante sobre el punto, además de la cerrada negativa del Frente Amplio a incomodar al Mercosur.