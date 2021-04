¿Racionalidad o furia opositora?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Últimamente, ha tomado cuerpo en el país la idea que podamos estar viviendo un quiebre de nuestros consensos básicos, capaz de afectar la propia convivencia política.

Colabora en ello el ejemplo argentino y su temible “grieta”, una herida que desde la aparición del populismo peronista hace ochenta años horada a la nación hermana obstando a su maduración. Razón por la cual sus problemas, pese a las diferencias históricas, bien pueden asemejarse a los nuestros.



Alguna encuesta y las ululantes redes sociales aumentan la sensación de distanciarnos de aquella pacífica aldea de arreglos, transacciones y consensos que permitían caracterizarnos como un grupo humano solidario: “el país de las medianías.” Por lo menos de 1904 en adelante. Pese a que con aire crítico y no siempre justo, Benedetti lo calificara como el “País de la cola de paja”. Hoy todo ocurre como si con este giro restrospectivo volviéramos al levantisco siglo XIX. Más aún si consideramos que a diferencia de Argentina, donde peronistas y antiperonistas sólo reúnen un sesenta por ciento del electorado y los restantes no alineados, en Uruguay inexistentes, se pliegan alternativamente hacia uno u otro de los contendientes principales. Aquí no hay sectores que alivien tensiones.



Con este panorama puede ser útil preguntarse sobre los fundamentos más profundos de esta inquietud. ¿La concepción de la democracia liberal que está en juego, es la misma en ambas coaliciones? Curiosamente no es sencillo contestar. El frentismo gobernó durante quince años, y salvo deslices, su actuación se atuvo a parámetros mayoritaristas. Respetó la Constitución, a la minoría y a los derechos humanos e incluso inesperadamente promovió la propiedad privada como ordena nuestra Carta. Sin embargo en los programas de sus principales partidos, aún se encuentra postulado el clasismo socialista mientras tampoco eluden la idea antidemocrática de la Revolución como forma de acceder al poder. Esta contradicción -que no presenta la coalición gobernante- no impide, pese a alguna duda, calificar al Frente como un acuerdo de partidos de naturaleza democrática afectado en su base por una incongruencia entre sus principios y su práctica política. Lo que nos lleva a considerar que más que un tema propiamente ideológico, su estilo, su machacona retórica, revela una odiosa hostilidad de perfiles cerriles respecto a sus adversarios. Tal su descomedida e inútil oposición a la Luc y su crítica sanitaria constante y contradictoria, que más que señalar los errores de nuestro Presidente en el tema termina por convertirlos en compartibles, demuestra una motivación más coyuntural que profunda.



Esto, sin perjuicio que su posicionamiento nos estuviera revelando una modificación ideológica en proceso: la emigración desde el fundamentalismo revolucionario inicial hacia un populismo amorfo de aire antiliberal, patentizado en su adhesión a regímenes como Venezuela, Nicaragua o el actual gobierno kirchenerista. Cualquiera de ambos casos, o su suma -junto a un notorio desacomodo existencial ante la perdida del gobierno -, alientan las sospechas que el Frente, quizás sin proponérselo fabrica un clima, un desencuentro político capaz de transformarse en irreparable. El peor expediente ante la gravedad del momento.