La nueva realidad del Carnaval

Mirado desde el Canón, aún cuando Ud. no lo crea, no estamos en Carnaval. Este comienza previo a la Cuaresma y finaliza cuatro días después, un lapso lejano de autorizado desborde social, coincidente con las primicias de las cosechas o el solsticio de verano.

Los romanos lo ingresaron desde las Galias. Los católicos, horrorizados por el desorden pagano, lo aprisionaron con el jueves santo. Un pobre intento de controlarlo. La Edad Media, Venecia a la cabeza, lo disfrazó en sus esquivas máscaras, en sus impúdicos palacios.



Pero nada, nada, como nuestro Carnaval, desde un recreo colonial de blancos disfrazados de negros -una atrevida transformación evolutiva-, hasta una celebración participativa, socialmente inclusiva, que desde los años treinta del siglo pasado se corrió hasta los sesenta. Una fiesta de unos y de otros, pero invitante, simultánea y a menudo fraterna. De gratuitos tablados barriales, noviecitas tempranas, corsos elegantes de cara a las playas, cabezudos y carromatos disfrazados de ironías de cartón. Murgas y conjuntos escasamente provistos, con rifas vecinales y disonantes críticas inferidas a múltiples destinatarios.



No necesariamente gobernantes o sus partidos. Pomposos bailes municipales, presididos por Xavier Cugat o Abbe Lane, llegados del otro lado del cielo. Asaltos de utilería. Pocos faltaban, de Pocitos a Colón o la Aduana; cada uno a su estilo.



Hoy, fuera del fatigoso culto al pasado, casi todo ha desaparecido en el infinito Carnaval montevideano. El de la capital. Sin antifaces, tablados y corsos; sin bailes ni asaltos. Participar es mirar, admitir ser testigo, pagar una silla, prender el televisor. Como mucho, algún desfile, con horario y tarifa. Las Llamadas, de más reciente aparición, parecieron tañir otra cuerda, importaron entusiasmo, tamboriles, deslumbrantes bailarinas, un imaginario folklore.



De últimas, tampoco lo lograron, más bien estiraron la distancia. Desde mediados de los sesenta la fiesta, de comienzo y final incierto, se ha convertido en monetizado concurso oficial, en espectáculo. La participación en actividad paga, tasada, jerarquizada, preanunciada. Ensayada durante meses. Lo que era protagonismo, amateurismo, ironización, puesta en cuestión de normas y deberes, devino representación. Solo que profesionalizada y ajena. Ya no una explosión de la sociedad civil. Lo que -Habermas dixit- fue una manifestación del “mundo de la vida”, terminó contabilizada, evaluada, pesificada y colonizada por el universo mercantil.



Pero eso no fue todo. Paralelamente, como una forma definitiva de quitarle su espontaneidad, el Carnaval primero profundizó su politización, una orientación ciertamente permanente pero de objetivos dispersos: una ironía vaporosa, más contra las normas y el “statu-quo”, que opuesto a la conformación sectorial de la “polis”. Al presente, pero desde hace ya sesenta años, el cambio fue irrefrenable. Se ha partidizado: lo que era ruptura de la obediencia se transformó paulatinamente en adhesión a una corriente partidaria. Lucha político ideológica. Así la sociedad civil, monopolizada por un sector, asiste a su división y ocaso. ¿En este sentido, alguien puede dudar que el Carnaval sólo importa a una parte de la sociedad? ¿O que se transformará en una pugna por la LUC?