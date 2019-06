Elecciones en la Unión Europea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si, tal como se temió, en las recientes parlamentarias europeas hubiera triunfado la ultra derecha populista, la continuidad del proyecto europeísta de superación del nacionalismo que durante siglos devastó al continente con su terrible costo civilizatorio, habría sido puesto en peligro.

Afortunadamente ello no ocurrió, y pese a una pequeña mejora en la votación de algunas derechas radicales -especialmente en Inglaterra Francia, Hungría e Italia-, los resultados permitieron el triunfo de la razón.



Se mantuvo la decisión pro europea de una gran mayoría de ciudadanos internacionalistas afiliados a la kantiana convicción que sin superar el espíritu parroquiano que en el siglo XIX y XX aquejó tanto a Europa como al resto del mundo, el avance del humanismo y de estilos de convivencia territorial con horizontes políticos más generosos y tolerantes, el progreso de la especie en términos morales y culturales, no se concretará.



El Parlamento, junto al Consejo de Europa y a la Comisión Europea, suponen elecciones en cada uno de los 28 países integrantes de la Unión de un número de representantes proporcionales a su población, a efectos de integrar con los mismos, el órgano legislativo del continente. Su corazón deliberante.



Ellos, junto a un Poder Judicial independiente y varias instituciones adicionales de naturaleza económica, cultural y social, constituyen la estructura política de una zona democrática de millones de habitantes e ingresos que la convierten, en términos comparativos, en la mayor economía del mundo con un PBI equivalente a U$S 38.600.- per capita.



De allí que bien pueda sostenerse que las amenazas a la Unión Europea, provenientes del surgimiento de derechas populistas en varios de sus integrantes y preponderantemente en Italia, Polonia y Hungría y en menor medida, de izquierdas y derechas ultras en España y Grecia, deban ser consideradas como lo que son: amenazas para el desarrollo de la democracia en el mundo.



Afortunadamente en el nuevo Parlamento Europeo, si bien como referíamos, se produjo una merma de los partidos europeístas clásicos de centro (Socialistas y Socialdemócratas junto a Demócratas Cristianos y derechas democráticas), paralelamente se asistió al crecimiento de formaciones verde- ecologistas y liberales centristas de orientación europeista, que tomaron su lugar y compensaron el crecimiento de la extrema derecha euroescéptica.



A lo que se suma que los abundantes representantes británicos del Partido del Brexit se retirarán cuando el mismo se formalice. Sin perjuicio de estas sustituciones, en el fondo cambios menores en la opinión ciudadana europea, cabe considerar que la clásica división entre izquierdas y derechas, tal como se las concebía en el siglo XX, comienza a resentirse.



La sustituye la formación de nuevos polos, donde se agrupan por una lado los europeistas anti nacionalistas, tolerantes ante los inmigrantes, apegados a las formas democráticas y sus instituciones, sensibles sin extremismos ante las reformas sociales y con una concepción más humanista de la vida, enfrentados a los populistas, que nutridos con líderes dogmáticos, tanto de extrema izquierda como de derecha, descreen de cada uno de estos valores. Estas elecciones son prueba de esta tendencia.