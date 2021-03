Celebración inconveniente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lunes 8 de este mes de marzo se celebró en casi todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Nada más justo que una fecha para recordar la centenaria lucha de las mujeres por sus derechos como seres humanos.

La patología patriarcal y la subsiguiente naturalización de la opresión femenina constituye un fenómeno de siglos, que, aún con valiosísimos antecedentes históricos en su contra, recién comenzó a erosionarse luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando, tras una lucha denodada por parte de sus víctimas, se consiguieron develar los mecanismos de su ocultamiento. Tanto en la vida pública como privada. Por más que se trate de una lucha política, social, cultural y económica que está muy lejos de terminar, en tanto combate a pre-juicios profundamente arraigados en el inconsciente colectivo. No es casual sino profundamente significativo, que la propia Revolución Francesa, el mayor aporte de principios ilustrados de la historia, haya terminado por ejecutar a una ejemplar feminista por el pecado de serlo.



Actualmente en muchas naciones se ha logrado romper conceptos hercúleos como la dualidad de género, hasta hace poco una evidencia “científicamente validada”. Pero sigue imperando un machismo individual e institucional cuya peor manifestación es el feminicidio, exteriorización de un ethos que se arrastra desde las cavernas y aún planea sobre la mitad de la humanidad.



Cierto que este 8 de marzo se recordó en el mundo del Covid 19, una tierra desvastada por una epidemia que enferma y mata sin piedad. En esas especialísimas circunstancias, aglomerarse incumpliendo las exigencias sanitarias, sin bien justo, parece un cruel sin sentido que agrede el máximo valor de la escala axiológica: la vida humana. Lamentablemente, y no sólo en el Uruguay, mucha gente, particularmente motivada por razones idelógicamente complejas, como es el caso de varios colectivos de mujeres apegados a la extrema izquierda, creen que este desafío a la vida y a las autoridades agrega valor a su lucha. De allí las especiales características de algunas doctrinas feministas respecto a las cuales abundaremos en notas futuras. Adelantando que una cosa es el combate a la opresión y otra las razones para explicarla y las soluciones para superarla.



Se ha dicho que a la marcha, estimando una persona por metro cuadrado, habrían concurrido alrededor de treinta mil manifestantes. Algún medio de comunicación ha hablado de cincuenta mil. Una fuente feminista las aumenta a cuatrocientos mil. En uno u otro número, las concurrentes tienen derecho a arriesgar su supervivencia en aras de sus principios. Lo repitieron en su cartelería, asumiendo que a su insurgencia -así la denominaba un poster- no la detendría ninguna epidemia. Sin embargo, no debería olvidarse que no siempre la oposición entre Libertad o Muerte, es una consigna válida. Tampoco omitirse que en las circunstancias en que ese eslogan fue acuñado los únicos que ofrendaban sus supervivencia eran los revolucionarios, mientras que ahora todos resultamos implicados. Por eso esta marcha, realizada en un país sitiado por la peste, es otro ejemplo de la necesidad de problematizar la tan cacareada solidaridad entre los uruguayos. Más bien prueba que no somos ni tan buenos ni tan generosos.