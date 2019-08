Ausencia de políticas marítimas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Días atrás nos informaban de la preocupante situación de los caladeros de pesca del Atlántico sudoccidental; más precisamente los ubicados en las áreas del Río de la Plata, Patagonia y las islas Malvinas.

Estas forman parte de una enorme extensión denominada por la FAO, Zona 41. La información indica que la sobreexplotación de los recursos pone en peligro la supervivencia de los ecosistemas, y que las consecuencias para nuestro país serían muy graves.



Dicha Zona, a diferencia de otras, no cuenta con un organismo regional que asigne cuotas de capturas de manera de asegurar la sustentabilidad de la explotación. Los intereses comerciales y políticos (conflicto Argentina-Reino Unido, fundamentalmente) han frenado, o sirven de excusa para no encarar la protección conjunta de los recursos a través de su utilización racional y del decidido combate de la pesca ilegal y depredatoria.



Estas cuestiones son importantes para nuestro país, tanto por ser corresponsable del cuidado del ambiente, como por la importancia del sector pesquero y sus servicios conexos.



En este asunto, como en otros, Uruguay sigue sin asumir decididamente su vocación marítima, incluso después de la obtención de la ampliación de la plataforma continental.



Creemos que se necesita una nueva institucionalidad que coordine, con visión estratégica, los diferentes y loables esfuerzos llevados adelante en la materia por varios organismos del Estado.



Usando el ejemplo de la plataforma continental, las tareas de investigación llevarán tiempo y recursos. A modo de ejemplo de cosas que hay que resolver, debe decidirse desde qué buque se usará, hasta la conformación de los equipos que participarán en las campañas. ¿Es mejor sustituir el Aldebarán o usar el Artigas como se está planteando por algunos actores? ¿Existe conciencia en el Estado de que se necesitará un volumen importante de recursos para desarrollar muchos años de investigación en las áreas marítimas de interés? ¿Conviene llevar adelante la investigación en solitario o compartirla con otros estados? ¿Qué se hará para incentivar la formación de especialistas en las disciplinas requeridas como, por ejemplo, la Oceanografía?



Otro aspecto sin duda alguna fundamental es el del control de la pesca ilegal, lo que exige a la Armada Nacional un esfuerzo que hoy no está en condiciones de asumir con intensidad por razones más que conocidas. Sin las capacidades adecuadas para controlar las aguas jurisdiccionales y cumplir su responsabilidad de autoridad marítima, de poco servirán los esfuerzos en firmar tratados y realizar investigación.



La mirada estratégica que referíamos debería elaborar Políticas de Estado en el más alto nivel del gobierno que canalicen los esfuerzos humanos y materiales en la dirección correcta.



Lamentablemente, muchas veces se visualizan las cuestiones relacionadas con el mar en general y con el sector pesquero en particular, como aspectos de la vida nacional que no tienen relación entre sí. No se trata solo de si hay un buque más o menos, o si el porcentaje de tripulación nacional es uno u otro. Lo sustancial es que los uruguayos, de una vez por todas y con una mirada integral, defendamos y aprovechemos, de la mejor manera, el mar y sus recursos en beneficio de todos.