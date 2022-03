Las palabras de Zelenski

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Vladimir Putin es un tipo empecinado y no cejará en su empeño por reproducir una Rusia imperialista. Para ello está dispuesto a cometer un genocidio en Ucrania.



Difícilmente los ucranianos podrán librarse de la fuerza bruta de Putin, pero su capacidad de resistencia es heroica y la ocupación rusa sólo se impondrá con muchas bajas en sus filas. Cada día que pasa, cobra más fuerza el repudio de un pueblo cuyo sentimiento nacionalista no ha hecho más que exacerbarse frente a la violenta injerencia de un invasor.

En medio de esta feroz carnicería lo que no ha podido aplastar el gobernante ruso es la fortaleza de Volodomir Zelenski, quien se ha erigido como un consumado jefe de estado cuyos hábiles mensajes han sacudido a la opinión pública internacional. El ex actor y comediante domina el arte de la comunicación y rezuma un talante empático del que carece Putin, cuya expresión torva es como el aliento sofocante de Darth Vader.



El presidente ucraniano exhorta a Biden y a otros líderes del mundo libre a que lo ayuden a defender la causa de Ucrania porque, a fin de cuentas, lo que está en juego es la defensa de las libertades frente a los embates de autocracias que ponen en peligro el orden mundial bajo el signo de la convivencia. Pero más allá de los reclamos que Zelenski lanza a sus aliados, su mensaje ha calado en el imaginario colectivo y ha tenido un efecto dominó que no esperaba el hombre fuerte del Kremlin.



Putin está acostumbrado a que la mayoría de la población rusa siga sus consignas autoritarias. Lo cierto es que el pensamiento independiente y crítico puede acarrear penas de cárcel en Rusia, donde en estos momentos el opositor Alexander Navalny cumple una severa condena. De hecho, poco después de que comenzara la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero, se han producido protestas en distintas partes del país y de acuerdo a cifras del grupo pro derechos humanos Ovd-Info más de 15.000 manifestantes han sido arrestados.



Sin duda, la postura de Zelenski y el pueblo ucraniano, dispuestos a morir antes que rendirse sin dar la batalla, ha conmocionado a quienes hasta ayer repetían la propaganda oficial, incluso si en su fuero interno no tenían fe en ella. Así fue cómo hace unos días la periodista Marina Ovsyannikova se atrevió a interrumpir un programa en el Canal 1, de la televisión estatal rusa, portando un cartel que rezaba “No a la guerra. Detengan la guerra. No crean la propaganda. Aquí les están mintiendo.” Antes de su osado acto, la mujer, cuyo padre es ucraniano, había grabado un video en su casa explicando su rechazo y responsabilizando directamente a Putin del ataque al país vecino.



Por supuesto, no tardaron en arrestar a Ovsyannikova, quien posteriormente fue puesta en libertad y sancionada con una multa. Lo previsible es que no vuelva a asomarse en el canal estatal y que sea señalada a partir de ahora como una desafecta de las órdenes del Kremlin. Pero lejos de asustarse por las represalias, otras personalidades de los medios y del mundo de la cultura y el arte han seguido el ejemplo de la periodista. Es otra forma de levantamiento que desafía a un mandatario que menosprecia el pluralismo.

Putin y sus militares podrán masacrar sin piedad a un pueblo sitiado, pero mientras Volodomir Zelenski tenga fuerzas sus palabras traspasan los muros que pretenden encerrar la libertad.