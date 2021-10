La evolución del Covid en España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante meses un buen amigo de Madrid me conectó con un chat que cada día enviaba información sobre los casos de COVID-19 en España, incluyendo número de contagios, enfermos en los CTI, muertes y, una vez



que se inició la vacunación, porcentaje de inmunizaciones. Al principio, los datos causaban pavor.



Ahora, desperté hace unos días leyendo el siguiente enunciado “Debido a la buena evolución de los datos, este próximo sábado haré el último informe diario sobre COVID-19. Ha pasado más de un año y medio y creo que es buen momento para dejar la traca mañanera.



En ese mensaje de cuasi despedida se notificaban 69 muertos en toda España, un total de 805 pacientes en las ucis del país y 76,8% de la población con pauta completa de vacunación. Se comprendía por qué ya no recibiríamos más esos whatsapp matutinos que se encendían en mis madrugadas de Estados Unidos. Llegado este otoño incipiente de 2021, hay muertes, sí, pero en un escenario bajo control y sin la presión hospitalaria que en un primer momento llegó a desbordar a un personal médico sin apenas recursos para afrontar una crisis sanitaria que nadie vio venir.



El cambio se refleja en las calles y en una vida que recupera el pulso del pasado pero que no olvida las duras lecciones que se han derivado de esta pandemia global: la mayoría de los madrileños pasea con mascarillas a pesar de que la campaña de vacunación ha sido masiva. El nocivo movimiento anti vacunas es un reducto marginal y la población se prepara para un invierno que requerirá precauciones mientras los aforos en establecimientos y lugares públicos se amplían.



En estos días de caminatas y cafés al aire libre una amiga me contaba emocionada sobre las colas interminables de jóvenes este verano en el Wiznik Center (ubicado en la plaza de Felipe II), ávidos de recibir la dosis cuando la inmunización estuvo disponible para los segmentos de menos edad. Con orgullo, me decía que la campaña de vacunación ha sido un éxito rotundo en la Comunidad de Madrid.



A la vez que los informes diarios por WhatsApp llegan a su fin, en un programa de Televisión Española se comenta sobre el impacto que en los tiempos más inclementes tuvo la canción Resistiré del mítico Dúo Dinámico. Un hit de 1987 que en el encierro se convirtió en himno desde los balcones. Echando la vista atrás, hoy puede parecer un asunto meramente sentimental pero en ese período de soledad forzosa sirvió de terapia cuando casi todos necesitaban echarse en el diván y relatar sus cuitas: “Para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré”. Quién iba a imaginar que esa canción que inmortalizaron Ramón Arcusa y Manuel de la Calva con letra de Carlos Toro iba a convertirse en el motor que cada día daba fuerzas como contrapeso a las malas noticias.



Echaremos de menos las “tracas mañaneras” que con constancia Pedro Pérez ha enviado a lo largo de casi dos años. Pero es un adiós que viene acompañado de la dicha que proporciona la gradual recuperación en medio de una pandemia que solo se eliminará a fuerza de vacunación y medidas de mitigación. Hoy los españoles pueden presumir de un índice de inmunización completa que se va acercando al 80%. Los datos de la evolución de España son alentadores.