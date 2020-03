Uruguay internacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La política exterior de un país pequeño es pieza clave de gobierno. Hay que salir completamente de la lógica provinciana con la que el Frente Amplio (FA) la condujo por tres lustros.

Retomar las riendas de nuestra soberanía implica entender que, desde siempre y como explicara con brío en “La vieja trenza” Sergio Abreu, los intereses de Argentina y los de Brasil no son siempre convergentes con los nuestros. Por poner un solo ejemplo: implica dejar de creer que estamos impedidos por la decisión 32/00 del Mercosur de concretar bilaterales tratados de libre comercio (TLC), por causa de un supuesto veto potencial de nuestros poderosos vecinos.



En efecto, esa decisión afirma “el compromiso de los Estados partes del Mercosur de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias”. Pero esa decisión de 2000 se tomó en un contexto de relanzamiento del Mercosur que contemplaba, entre otras medidas, acceso a mercados, arancel externo común, defensa comercial y de la competencia, defensa contra subvenciones externas y coordinación macroeconómica. Y, a la vista está, ninguna de esas decisiones se llevó adelante en estos 20 años.



Así las cosas, es un error conceptual interpretar la decisión 32/00 de forma aislada. En concreto: quizás a Buenos Aires no le convenga que Uruguay procure un TLC con el Reino Unido; o quizás a Brasilia no le agrade que avancemos en un TLC con China. Pero, en ambos casos, escudarse en la decisión 32/00 para no tomar esas iniciativas es un error a la vez político y jurídico que, sobre todo, atenta contra nuestra soberanía estatal.



Para crecer precisamos abrirnos comercial, cultural, demográfica y económicamente. El modelo chileno en este sentido es exitoso: tiene TLC con todas las potencias del mundo. Hay allí una sinergia posible a desarrollar, sobre todo con la Alianza del Pacífico. Brasil está decidido a jugar su histórica carta de alianza con Washington, mientras que hace al menos dos décadas que Argentina no logra una inserción internacional que refrende su lugar de potencia regional.



En ese escenario y como enseñara ya Herrera hace más de un siglo, Uruguay precisa de aliados poderosos y lejanos; y como explicara Lacalle Herrera en 2017, el actual contexto de bipolaridad entre China y Estados Unidos nos abre en este sentido una enorme oportunidad.



Romper con la Unasur es una señal de bienvenidos cambios. Pero si realmente queremos remozar nuestra fisonomía internacional, habrá que soportar las feroces críticas de Buenos Aires y las de un FA completamente rendido a la ideología porteña de la patria grande cuando, efectivamente, el gobierno tome las medidas de política exterior que impliquen defender el interés nacional. Por ejemplo, para el caso en que negocie con China, EEUU y Reino Unido la concreción de sendos TLC que entren en vigor antes de 2024.



Los mejores Hereford y los arroces más productivos del mundo, y una isla de estabilidad política y credibilidad institucional que industrializa la materia prima maderera de toda la región: si la política exterior acompaña nuestra riqueza nacional, el futuro será promisorio.