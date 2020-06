Sandez y feminismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay un palabrerío político zonzo que denota un razonamiento tan infantil que, las más de las veces, no vale la pena siquiera atenderlo. Sin embargo, a veces los griteríos son más fuertes, y conviene entonces señalar que dicen, simplemente, sandeces.

Una de las últimas tonterías que surcan siempre el mismo trillo que se autodenomina feminista y progre, fue esputada por la diputada frenteamplista Mato. Ocurrió que en su exposición en Cámara afirmó que la voz de las mujeres parlamentarias “no es escuchada”, e interrogó a los varones, por ser “pares de género”, sobre la “violencia física y sexual” que otros varones ejercen. Eso dio lugar a dos llamados de atención del Presidente Lema que es ¡varón!, lo cual, por supuesto, fue utilizado luego por un amplio grupo de sensibles feministas pa-ra ratificar cuánta razón asistió en su decir a la diputada.



La posición según la cual los hombres, colectivamente y por ser tales, deben avergonzarse porque algunos hombres ejercen violencia física y sexual, implica razonar desde lo grupal y colectivo. Relativiza la responsabilidad individual. Opera a partir de etiquetas. Generaliza. Por lo mismo es que se cree legítimo afirmar que las mujeres no son escuchadas por ser tales, es decir, en tanto posición a priori de todo el mundo-hombre, e independientemente de lo que las mujeres tengan para decir.



El problema es que cualquiera que no viva dentro del resumidero de odio feminista que nutre estas posiciones se da cuenta de que son ideas equivocadas. Es sencillo: en política hay mujeres que no son escuchadas y otras que sí lo son. Es seguro, por ejemplo, que Sanguinetti escuchaba a Adela Reta, no porque fuera mujer, sino porque tenía cosas inteligentes para decir.



También, muchísimos hombres no solo no son violentos, sino que trabajan cotidianamente contra la violencia hacia los más desprotegidos de la sociedad. Y así, evidentemente, se podrán encontrar miles de ejemplos que contradicen la petición de principio de género y tribal de la diputada.



El orden liberal moderno, que es el nuestro, centra su atención en las personas. Es un espíritu que fue recogido por el artículo 8 de nuestra Constitución, que dice que todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes. Por supuesto, del dicho al hecho hay mucho trecho, y es verdad que existen diferenciaciones injustas basadas en prejuicios arbitrarios: aquel no me gusta por gordo; aquel otro es feo y prefiero evitarlo; y aquella rubia ha de ser tarada como todas las rubias.



Podemos juntar decenas de afirmaciones por el estilo, que son todas más viejas que el pan.



Cualquiera entiende que afirmar que los negros son vagos es una gansada: porque ser vago no depende del color de piel. Como también es estúpido afirmar que los alemanes son racistas, aunque centenares de miles de ellos lo sean, ya que hacerlo sería caer en una evidente generalización abusiva. Pues bien: la base lógica del razonamiento de Mato es la misma que sustenta las afirmaciones que los negros son vagos o que los alemanes son racistas.



Del mismo modo, afirmar a partir de lo que dijo Mato que las feministas dicen sandeces, también es abusivo. Simplemente, hubo una diputada progre que dijo una sandez feminista.