Oposición y referéndum

La izquierda ha decidido promover un referéndum contra parte de la ley de urgente consideración (LUC) a través del mecanismo que exige juntar unas 700.000 firmas antes de junio de 2021.

El Pit-Cnt pretende derogar 116 artículos en total, 5 de los cuales fueron votados por el Frente Amplio (FA) en el Parlamento.



En primer lugar, constatar lo evidente: el FA posgobierno no es muy distinto al FA de los años 90 en la oposición. Aquellos que creían que la responsabilidad del poder había vuelto a los dirigentes frenteamplistas más maduros, de manera de que ya no se dejarían arrastrar por la ola militante y radical de extrema izquierda, habrán mostrado, una vez más, su enorme ingenuidad analítica.



El FA de hoy es el de siempre, incapaz de aceptar que la mayoría del pueblo votó por una coalición en la que está excluido, y dispuesto a poner todas las trabas posibles al rumbo reformista que legítimamente esa mayoría definió.



En segundo lugar, no hay duda de que este FA, como el previo a 2005, es capaz de apoyar algo en el Parlamento y luego juntar firmas para derogarlo. Así lo hizo, en efecto, con la ley de asociación de Ancap que corredactó, para después mayoritariamente procurar derogarla, con éxito, en diciembre de 2003; y así también se comportó en 1995-1996, en las negociaciones multipartidarias para reformar la Constitución, para luego promover mantener el texto de 1967 en enero de 1997. Para este FA entonces no será problema alguno encontrar una excusa para promover ahora la derogación de los 5 artículos de la LUC que en su momento votó.



En tercer lugar, la apuesta de la izquierda es a movilizarse en base al descontento generado por la degradación de la situación económica.



Poco importa si Uruguay es de los que mejor enfrenta la crisis consecuencia de la pandemia mundial, y poco importa que la herencia socioeconómica haya sido de por sí muy deficitaria el 1° de marzo: la izquierda azuzará la desconfianza, el resquemor y la aprensión en el primer semestre de 2021, cuando sea el momento en que golpee fuertemente la merma de la actividad reprimida en verano, y en que haya por tanto un natural desasosiego social. Para el discurso de izquierda, firmar contra los 116 artículos de la LUC será sinónimo de oponerse a un gobierno insensible y antipopular.



Con esta perspectiva inevitable, hay dos caminos posibles. El primero es avenirse a la izquierda, encontrar amplios consensos políticos y bajar la tensión social. Se evitará entonces llevar adelante reformas que generen rispideces. La izquierda habrá así triunfado, ya que su máquina de impedir habrá logrado, una vez más, trancar todo. El segundo, por el contrario, es dejar que la izquierda reclame libremente, pero no aflojar ni un tranco de pollo en la implementación de las reformas que sean capaces de dar rápidamente buenos resultados al país.



Todo debe avanzar decididamente: la desmonopolización de Ancap en los puertos, las exoneraciones impositivas para la construcción, la reforma de la seguridad social, la modernización de la función pública, las aperturas comerciales bilaterales, la mano firme en la represión del delito y el amplio etcétera pendiente. Si el rumbo se mantiene firme, el pueblo acompañará. La oposición y el referéndum fracasarán.