Delirio en Roma

¿Por qué la izquierda está tan empeñada en inventar historias que buscan perjudicar al oficialismo?



A veces son tejidas por dirigentes del Frente Amplio (FA), y otras veces armadas en redes sociales por personas afines a la izquierda y luego amplificadas por el FA. Tienen en común el objetivo de sembrar desconfianzas sobre el accionar del gobierno, ya sea dejando entrever que hay cosas ocultas que benefician a tal o cual en desmedro de la transparencia democrática, o ya sea expandiendo rumores que promueven sospechas de acomodos oficialistas o déficits democráticos.



Todas son calumnias casi siempre de baja intensidad. Nada hay fundamentado. Si hay una que pierde vigencia o rápidamente se demuestra que es un invento malicioso, se genera prontamente otra con similar objetivo.



Algunos ejemplos: la del exceso represivo policial en la plaza Seregni; la del carácter mercenario del Partido Nacional sobre el tema de los fueros de Manini Ríos; las dos que buscaron desprestigiar a Alfie (una generará, incluso, una interpelación); la de la incapacidad del gobierno en proveer vacunas en tiempo y forma; la del riesgo inminente del colapso del sistema de salud por la pandemia (esta es recurrente); la de un reparto de vacunas que estaría diseñado para perjudicar a los departamentos de gobiernos frenteamplistas; la del “Estado ausente” que quita respaldos a los más necesitados en plena crisis; y entre otras tantas, la más reciente refirió a las presiones a un canal de parte de Presidencia para despedir a un importante periodista.



Hay dos maneras de explicar por qué la izquierda está dedicada a calumniar. La primera es la más directa: se trata de una forma sencilla, que puede ser eficiente, de dañar al enemigo.



A fin de cuentas, esta izquierda es la misma que inventó que la campaña de Ferreira de 1971 estaba financiada por “las vacas que se afana”; y este FA es el mismo que esparció la mentira, a sabiendas, de que en 2002 “los niños comían pasto”.



La segunda forma es más compleja y apela al concepto de disonancia cognitiva, que hace referencia a la tensión que existe entre, por un lado, el sistema de ideas, creencias y emociones del izquierdismo y por el otro, la realidad. La forma de resolver esa disonancia es generar un relato que, al ratificar sus prejuicios, aleje ese conflicto cognitivo que tanto daño hace a la salud psíquica y política del izquierdista militante.



Por poner un ejemplo: la izquierda está convencida de que Lacalle Pou es un tilingo de Carrasco, y que no hay forma posible de que sea el estadista y gran conductor que la amplia mayoría del país está reconociendo, sin ambages, que es. Frente al conflicto cognitivo que eso le produce, resuelve convencida, porque así se lo pide su razón y su corazón, negar la realidad: Lacalle Pou no es un peso pesado y toda calumnia será válida para ratificar que es una pompita.



La siguiente imagen describe bien ese estado del alma zurda: hoy la izquierda, turulata, aprieta los dientes como si viviéramos en las vísperas de la marcha fascista que terminó con Mussolini en el poder, y que tan bien narra Scurati en “El hijo del siglo”. No está dispuesta a admitir que su vida es una alucinación: mientras rumia su leninismo agrio, delira creyendo estar en Roma en 1922.