Cinismo en DDHH

El general retirado Daniel Castellá fue jefe de Estado Mayor de la Defensa (EMD) entre 2012 y 2014, es decir, bajo la presidencia de Mujica; y ocupaba el lugar de presidente del Supremo Tribunal Militar (STM) desde 2017, es decir, desde la segunda presidencia de Vázquez.



Fue cesado de su cargo el martes pasado por el ministro García.



El motivo de su cese reposaba en el archivo documental del Ministerio de Defensa Nacional, y salió a luz porque las autoridades de ese ministerio estaban recabando información para responder a un pedido de acceso a la información pública.



Resulta que Castellá había participado en abril de 1984 del interrogatorio al médi- co de San Javier, Vladimir Roslik, comunista muerto bajo tortura en el cuartel de Fray Bentos.



El ministro García, con reflejos republicanos tan drásticos como evidentes, seguramente se dijo, con toda razón, que alguien así no podía estar ocupando un lugar de tan alta jerarquía ética en Defensa. En este sentido, su iniciativa no sorprende: ya el año pasado había transparentado informaciones radicadas en su ministerio acerca de violaciones a los DDHH y que, durante 15 años de gobiernos del Frente Amplio (FA), no se habían dado a conocer, a pesar de haber sido solicitadas por familiares de detenidos y desaparecidos.



Más allá de que la información dormía en el ministerio, en estos días se supo que el nombre de Castellá vinculado al caso Roslik ya figuraba en un informe de agosto de 1984 de la revista Jaque, aquella gran publicación de Manuel Flores Mora. El informe fue redactado por dos jóvenes colorados, Alejandro Bluth y Juan Miguel Petit. Con el paso del tiempo, es natural que el dato de Castellá en Fray Bentos en 1984 haya sido olvidado por la inmensa mayoría de la opinión pública, e incluso por quienes se ocuparon periodísticamente del tema en ese entonces. Empero, no es nada evidente que la numerosa gente de izquierda especializada en las violaciones a los derechos humanos (DDHH) en dictadura, no recordara o no supiera que el Castellá jefe de EMD en 2012 y presidente del STM en 2017 era el mismo que el del interrogatorio a Roslik.



En efecto, ¿qué tan seria es la preocupación, la investigación y el compromiso acerca de los DDHH de parte de militantes y activistas de izquierda, si para un caso tan emblemático como el de Roslik no se dieron cuenta de que los gobiernos del FA estaban situando en cargos relevantes en Defensa a un militar particularmente involucrado en el interrogatorio de Fray Bentos? O, más grave aún: los activistas e investigadores izquierdistas que más conocen de estos temas, ¿acaso tenían claro el papel de Castellá en 1984, pero guardaron cómplice silencio cuando el militar fue premiado con altos car-gos jerárquicos en dos gobiernos del FA, de forma de evitar perjudicar a su partido político?



Fue el exministro Bayardi en 2020, queriendo hacer creer que no sabía nada de las declaraciones de Gilberto Vázquez al Tribunal de Honor; serán ahora los militantes zurdos más chillones por los DDHH, que se harán los distraídos con lo que sabían sobre la muerte de Roslik; o es Mujica, presto a marchar el 20 de mayo, pero premiando a Castellá con el EMD. Lo que los une, siempre, es un cinismo tan profundo como repugnante.