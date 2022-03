Ratificación de la confianza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este 27 de marzo, los uruguayos volvimos a las urnas. Con el objetivo de decidir sobre la continuidad o no de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, en un clima de fiesta cívica como es tradicional en nuestro país, la gente volvió a elegir el rumbo de la agenda política.



El resultado electoral de la jornada ratifica el camino del gobierno y consolida una Ley que refleja los principales compromisos políticos y la agenda de la coalición. Después de más de dos años del inicio del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, el triunfo electoral de la papeleta del NO confirma la agenda de transformaciones y respalda al gobierno con un margen electoral similar al de noviembre del 2019.

Finaliza una etapa electoral que, particularmente en su último tramo, estuvo marcada por la agresividad por parte de quienes promovieron la derogación de la LUC. De estos meses, quedan varios sinsabores que deben hacer reflexionar a la oposición sobre el tono del debate hacia el futuro. No podemos acostumbrarnos a un clima electoral y de campaña en el que las mentiras y falsedades sean moneda corriente, donde sin medir costos y consecuencias se generan contenidos con verdades a medias y fake news, muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Uruguay.



La construcción del diálogo y la promoción de una cultura política de verdadero encuentro, se genera no solo con palabras sino acciones cada día. Durante estos meses, fueron varios los dirigentes políticos que no estuvieron a la altura y que buscaron generar un clima de descontento, división y grieta entre los uruguayos



A contracara de un discurso combativo y agresivo que protagonizó el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira luego de conocer los resultados del referéndum, el presidente cerró esta etapa política con un mensaje de mucha mesura, tranquilidad y liderazgo en clave de unidad nacional. Sin triunfalismos, Lacalle Pou acompañado por su gabinete demostró una vez más su capacidad dialogante y su perfil de estadista.



El de este 27, es un triunfo para toda la coalición que, lejos de los fatales pronósticos que vaticinaban desde la izquierda desde su inicio, sigue firme y vigente como proyecto político. Aún con sus diferencias, los 5 partidos que en noviembre del 2019 ratificaron el “Compromiso por el País”, siguen funcionando como un bloque político-parlamentario que se consolida después de este resultado.

Además del claro espaldarazo a la gestión del gobierno, con el voto de este domingo, la gente elige mantener vigente una norma que ha traído evidentes buenos resultados, una Ley justa y popular.



La continuidad de la LUC permitirá no detener las reformas iniciadas y profundizar mejoras en algunas áreas claves para nuestro país. La ratificación de esta Ley, es un triunfo en libertad y ratifica los cambios en seguridad ciudadana, educación, seguridad, economía y vivienda, entre otros.

La expresión de la gente en las urnas, es un nuevo impulso para continuar trabajando por los compromisos asumidos en las pasadas elecciones nacionales y avanzar en nuevas transformaciones que el país requiere.