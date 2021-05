La prioridad en el empleo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este primero de mayo, en el marco de la tradicional conferencia de prensa por el día de los trabajadores, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres anunció una serie de medidas que buscan reactivar el mercado laboral.

En un año especialmente resentido por la pandemia, el gobierno presentó dos proyectos de ley claves: uno, para crear un programa de oportunidades laborales en todo el país que se ejecutará junto a los gobiernos departamentales, y otro para favorecer la contratación de jóvenes y adultos mayores de 45 años.



Además, Mieres anunció que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) lanzará cursos de capacitación para unos 50.000 trabajadores en es- te año y realizará monitoreo de resultados para conocer cuántas personas logran la reinserción laboral luego de realizar su formación.



Oportunidad laboral, el proyecto que prevé generar 15.000 puestos de trabajo en los próximos 6 meses, ya fue votado por todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados. La iniciativa dirigida a personas entre los 18 y los 65 años de edad que no reciban ninguna prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada, ni subsidios, pensión u otra retribución de carácter personal, tendrá un mecanismo de selección por sorteo.



Según muestran los datos discriminados por edad y sexo, el desempleo en nuestro país no muestra una distribución uniforme. Esto, determina la necesidad de medidas particulares para promover la inserción de aquellos grupos con mayores dificultades y por eso es fundamental el segundo proyecto anunciado por nuestro Ministro de Trabajo que pone el acento en los jóvenes.



Desde el Instituto Nacional de la Juventud entendemos clave modificar el actual marco normativo y por eso hemos promovido y participado durante el 2020 en espacios de trabajo para concretar la iniciativa anunciada.



El desempleo juvenil es uno de los principales desafíos del gobierno y un problema al que como país no hemos encontrado una solución de fondo. Los números muestran que desde el año 2015 hay un ascenso ininterrumpido del mismo y lamentablemente, el impacto de la pandemia ha sido más fuerte en este grupo. Estos días, la Consultora Exante publicó algunos datos de análisis propios a partir de la Encuesta Continua de Hogares que muestran que la pérdida de empleo fue proporcionalmente más severa entre los jóvenes menores de 25 años.



La nueva iniciativa, que se propone como alternativa a la vigente ley de empleo juvenil, simplificará los trámites burocráticos para las empresas que contraten jóvenes y mayores de 45 años, con un acceso a los subsidios de manera más rápida y simple.



El proyecto de ley anunciado por el Ministro de Trabajo pone el acento especialmente en trabajadoras mujeres y plantea un desembolso de 16 millones de dólares por año para incentivar la contratación de nuevos trabajadores.



La recuperación del empleo es indudablemente uno de los objetivos prioritarios del gobierno, en sintonía con las verdaderas necesidades de la gente.



Brindar herramientas para una mejor y mayor incorporación de jóvenes al mercado laboral es fundamental pensando en la actual coyuntura, pero también en el camino hacia el desarrollo.