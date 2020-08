Encuentro, diálogo y pluralidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Agosto suele ser un mes en el que particularmente se habla (o se debería hablar) de los jóvenes.

Esto tiene su raíz en el hecho de que el 12 de agosto se conmemora en todo el mundo el día internacional de la juventud, como una fecha para recordar y promover el rol de los jóvenes como protagonistas de la agenda.

Desde el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), en un contexto bastante particular de pandemia y aislamiento social, nos propusimos celebrar este día con un encuentro de pares y el Presidente de la República. ¿Cuál fue el objetivo? Poner los temas de juventud en la agenda y promover un espacio de verdadero diálogo en torno a los principales desafíos que tiene el país para los jóvenes.



El pasado miércoles, en el marco de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, 4 jóvenes de ambientes distintos como la política, la ciencia y el deporte, pusieron sobre la mesa puntos de vista, opiniones y diferencias respecto a la educación, el trabajo, el deporte, las políticas sociales y la participación de la juventud en las decisiones.



La apertura de esta primera “Vuelta INJU” estuvo dada por el Rector de la Universidad y seguida de un diálogo junto al Presidente de la República, en donde hablamos sobre desarrollo sustentable y la creación del nuevo Ministerio de Ambiente, del empleo como uno de los principales desafíos de la juventud y el país, sobre salud y deporte, entre otros.



Mientras algunas voces desde la izquierda insisten en querer instalar un relato negativo sobre la apuesta y decisiones del nuevo gobierno en esta materia, la contracara es la de un Presidente que pone el tema en la agenda y participa personalmente, por primera vez desde que tengo recuerdo al menos, en los festejos por el día internacional de la juventud organizados por el INJU.



Siempre es bueno hacer un poco de memoria para constatar que las políticas de relacionadas a la juventud, en el Uruguay tienen muchos años y, entre otros, el acierto de los gobiernos que han pasado, ha sido la decisión de su continuidad. De hecho, el año próximo, el INJU estará cumpliendo sus primeros 30 años.



Desde su arranque, el Instituto ha generado espacios de participación de jóvenes en la agenda, programas para promover el empleo y la capacitación, actividades recreativas y culturales, así como liderar en la construcción de políticas públicas en base a la evidencia (Uruguay fue pionero en la región al realizar en 1990 la primera Encuesta de Adolescencia y Juventud).



La agenda joven está en el primer plano de esta administración, como lo demostró el Presidente, y no solo en temas habitualmente catalogados como “de jóvenes” sino en todos los aspectos que hacen a la vida de nuestra sociedad.



La “Vuelta INJU” no se agota en una primera charla y continuará los miércoles 19 y 26 de agosto reuniendo a chicos y chicas para conversar sobre los principales temas del país. En los próximos eventos que serán transmitidos a través de las redes de INJU (Youtube y Facebook) jóvenes sindicalistas, empresarios, rurales y actores sociales intercambiarán sobre desarrollo sustentable e innovación y trabajo.



El INJU debe ser un lugar de referencia y de encuentro para todos la mocedad del país, constituyendo un verdadero espacio de participación plural y diverso. La democracia, la cultura del diálogo y el encuentro, se construyen cada día.